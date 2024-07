Ocho de cada diez trabajadores afirma no aguantar una hora sin distraerse

En un mundo donde hay continuas distracciones, esto es algo que tiene gran influencia en el trabajo, tanto para empleados como para los gerentes. En este sentido, la falta de concentración se ha convertido en un problema que afecta sobre todo a la productividad, con más del 35% de los jefes pensando que sus empleados pierden de una a cinco horas por falta de concentración, según el estudio 'Lost Focus: The Cost Of Distractions On Productivity In The Modern Workplace', realizado por la plataforma Insightful. Este es el porcentaje mayor, pero hay algunos que incluso creen que se pierden más de 20 horas, lo que se correspondería con más de media jornada. Por ello, esto aparece como un gran problema a abordar en los centros de trabajo.

En este estudio, realizado a partir de las valoraciones de 1.200 participantes, entre los que se incluyen 600 empleados y 600 gerentes de Estados Unidos, han sacado conclusiones acerca de la pérdida y las dificultades a la hora de mantener la concentración en el trabajo. "Este estudio revela que la falta de concentración es uno de los grandes desafíos, si no el mayor, para líderes y empleados de hoy", afirmaba Ivan Petrovic, CEO y fundador de Insightful.

Más del 10% de trabajadores se distrae cada 5 minutos

Uno de los aspectos fundamentales de este informe es ver cada cuánto se distraen los trabajadores, con un 79% de ellos sin ser capaces de aguantar una hora sin perder la concentración. Además, algo relevante es que alrededor del 20% no aguantan más de 10 minutos, evidencia de los niveles actuales de distracción que puede llegar a haber en un centro de trabajo y la falta de productividad que puede ocasionar, al estar continuamente interrumpiendo sus tareas. Eso sí, a pesar de que se pueda pensar que los culpables son los dispositivos móviles, en realidad son otras personas las que más distraen.

Más del 70% de los empleados dicen que su principal fuente de distracción son otras personas que interrumpen su trabajo, un 62% lo atribuye a las notificaciones del teléfono y un 32%, al correo. En este sentido, es relevante destacar la influencia de aplicaciones de mensajería como Teams, muy utilizadas en muchos trabajos, con un 31% de trabajadores revisando si tienen nuevos mensajes de cinco a diez veces en su jornada laboral. Solo un 5% no lo hace nunca, mientras que más de un 20% lo miran más de 15 veces en un día.

A partir de lo expuesto anteriormente, se ve como las plataformas que se utilizan para el trabajo perjudican a la concentración del trabajador, siendo esto algo que también ocurre con aspectos más personales. De hecho, más del 42% de los trabajadores revisan su correo personal o el móvil directamente en cinco ocasiones o menos, con solo un 5% afirmando que no lo hacen nunca. El segundo mayor porcentaje, en cambio, se corresponde con revisarlo de cinco a diez veces, de forma que el intervalo entre revisarlo una vez y diez veces ocupa la opinión de cerca del 80% de las personas encuestadas.

Qué hacer para mejorar esta situación

Al igual que desde Insightful exponen los problemas que se pueden encontrar, también han preguntado acerca de las soluciones que los empleados ven factibles para aumentar su concentración y no perder el foco, siendo esto una prioridad para ellos. La propuesta más repetida ha sido la de aumentar la compensación económica, es decir, mejorar sus salarios para así ir con mayor motivación al centro de trabajo. En segundo lugar, otros prefieren el tener una mayor flexibilidad en el horario, mientras que la tercera opción mejor valorada ha sido la de trabajar cuatro días a la semana, una reducción de jornada.

Por otro lado, la plataforma también llama a aplicar la tecnología como herramienta para mejorar la concentración y no verla solo como algo que perjudica a los empleados. Un 47% de los gerentes dicen haber prohibido usar los móviles por pensar que las notificaciones son perjudiciales, pero hay otros que, en vez de prohibirlos, optan por utilizar software para manejar la productividad o para minimizar las distracciones a través de herramientas diseñadas específicamente para ello, usando incluso la inteligencia artificial.