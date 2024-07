La nueva industria y los centros de datos prometen rebajar la factura de la luz de los hogares

Las energéticas defienden acelerar y aumentar las inversiones en el desarrollo de las redes eléctricas con el objetivo de conectar toda la nueva demanda que 'enchufarse' en España. Defienden que no se encarecerán los peajes que se incluyen en la factura de la luz, sino todo lo contrario. Utilizan como símil el caso de las las autopistas: cuantos más coches circulen, menores serán los peajes.

Es importante saber que el importe de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución es calculado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) teniendo en cuenta, de manera estimativa, la cuantía de la retribución a recibir por las actividades de transporte y distribución de electricidad debido a su carácter de actividades reguladas, explican desde Selectra.

En este sentido, en base al importe de esta retribución y el número de puntos de suministro (agrupados por peajes de acceso) se establece, con vigencia anual, el importe a pagar para cada uno de los consumidores por estos conceptos. Si el número de puntos de suministro aumenta, consecuentemente se reducirá la cantidad a pagar por cada uno de estos, al dividirse la misma cantidad entre más participantes y rebajando la factura de la luz. Sin embargo, nos encontramos con un problema de acceso a la red para poder acometer la entrada de nuevas instalaciones renovables y dar respuesta a la avalancha de solicitudes de acceso a la red que ya están teniendo industrias y centros de datos.

¿Compensará la nueva demanda la inversión en redes?

De este modo, para que se pueda conectar nueva industria y los centros de datos que quieren instaurarse en España se necesita, por tanto, invertir en preparar la red de distribución. Las inversiones de las distribuidoras hay que retribuirlas y la duda está en si compensará la aparición de nueva demanda. "A menudo se cuestionan las inversiones en la red de distribución porque se piensa que incrementarán las tarifas para los clientes. Es justo lo contrario: una inversión que aumenta la capacidad de la red supone un incremento de coste para el sistema eléctrico, pero la nueva demanda que se conecta paga unas tarifas que compensan sobradamente ese incremento de coste. Por cada euro que se invierte en aumentar la capacidad, la nueva demanda que puede conectarse pagará, en peajes y cargos, entre seis y diez euros. Eso quiere decir que las inversiones que aumentan la capacidad reducen la tarifa media que han de pagar todos los clientes", explica a La Información el director de regulación de Endesa, Juanjo Alba.

Para entenderlo mejor, que sirva como ejemplo un hipotético refuerzo de la red con un coste de inversión de 6,2 millones de euros, lo que permitiría conectar aproximadamente 100 megavatios (MW) de demanda adicional. Según el sector, esto supone unos ingresos por peajes que podrían ser hasta nueve veces superiores al coste para la tarifa de las inversiones consideradas. Las fuentes consultadas subrayan que la facturación regulada superaría notablemente el incremento de la retribución de las redes.

En España existe un límite de inversión en redes de distribución -que el Gobierno ha abierto la puerta a elevar- que está ligado al PIB, por lo que solo se permite invertir el 0,13%, lo que equivale a unos 1.500 millones de euros. Según el sector, las inversiones deberían situarse entre los 2.500 y 3.500 millones anuales. En el caso del transporte, el tope es del 0,065%. Los accesos de distribución se conectan a la red de transporte, es decir, para que la red de distribución tenga capacidad para grandes demandas la tiene que haber también en transporte.

El desarrollo de la red atraerá nuevas empresas

"El crecimiento de la generación renovable en España es una oportunidad de disponer de energía eléctrica a precios muy competitivos, lo que a su vez constituye una oportunidad para atraer inversiones para el desarrollo de la industria española y también para facilitar las decisiones de localización en nuestro país de nueva industria y proyectos intensivos en consumo eléctrico, como centros de datos o la electrificación de los puertos y el transporte. De estos precios de la electricidad nos beneficiaremos todos los consumidores. Pero para que esto suceda, debe acompasarse con el refuerzo de las redes eléctricas y el desarrollo del almacenamiento. Es un triángulo virtuoso… Renovables, redes y almacenamiento y demanda. Sin el refuerzo la red, la demanda no se podrá beneficiar de las renovables, sin la demanda y el almacenamiento, sobrará generación, habrá restricciones en la red y se encarecerá el precio de la energía", señala la socia responsable de Estrategia y Consultoría para el sector de Energía en EY España, Marta Sánchez.

El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, Pedro González, se manifiesta en la misma línea. "Las nuevas inversiones en redes eléctricas sólo tienen sentido si vienen acompañadas de aumentos de la demanda eléctrica. De esta forma seremos capaces, no sólo de aumentar la competitividad del país y de atraer nueva inversión, sino de reducir el precio que pagan todos los consumidores por el uso de las redes", argumenta. Por su parte, el director general en España de Digital Realty, Rober Assink, destaca que como la carga en los centros de datos es estable, el consumo es igual en cualquier intervalo de tiempo porque los servicios digitales se prestan las 24 horas del día los siete días de las semana, lo que hace que la red no tenga picos. "Contribuimos a la estabilidad de la red", apunta.

La patronal eléctrica advierte de fuga de inversiones

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), en la que se integran Iberdrola, Endesa y EDP, ha advertido públicamente de que si no se abordan los proyectos de desarrollo de las redes de distribución eléctrica ya mismo, no solo se está generando un riesgo en el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino que también se limita el crecimiento económico de España. La patronal considera que el país corre el riesgo de perder la oportunidad que ofrece la descarbonización, al reducirse las externalidades positivas en materia de inversión, crecimiento, I+D, empleo e impuestos de los nuevos proyectos industriales a los que no es posible brindarles acceso a la actual red. En su opinión, todo esto también conlleva a un "riesgo de fuga de las inversiones hacia otros países en los que el conseguir el acceso a la red sea más sencillo".

Para ponerse en contexto, los gestores de la red de distribución manejaron en 2023 más solicitudes de acceso y conexión de demanda que durante los tres años anteriores en conjunto. En concreto, el año pasado las peticiones englobaron una potencial total de 30,7 gigavatios (GW), frente a los 24,3 GW de 2020, 2021 y 2022, según datos facilitados a este medio por Aelec. El Ministerio para la Transición Ecológica dejó más de 6 GW fuera de la modificación puntual al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2026 que se aprobó en abril. Las estimaciones sitúan en 60.000 millones de euros la pérdida de riqueza a razón de 10 millones de euros por MW.