La nueva hazaña del youtuber MrBeast: construye y regala 100 casas a familias.

El nombre de MrBeast ya es uno de los más reconocidos en el mundo de las redes sociales. Su nombre real es Jimmy Donaldson y cuenta con varios canales de YouTube, entre otros proyectos, con el principal teniendo más de 294 millones de suscriptores. Con una fortuna millonaria, sus vídeos destacan por tener grandes cantidades de dinero invertido y, en el último, lo ha utilizado para regalar un total de 100 casas a familias en situaciones desfavorecidas de distintas partes de Latinoamérica. Además, no es la primera vez que ha hecho algo así, sino que también construyó 100 pozos de agua en África.

Para esta ocasión, el youtuber se desplazó a Jamaica, El Salvador, Argentina y México para ir al encuentro de familias cuyas viviendas se encontraban en malas condiciones, fuese por vientos, lluvias o simplemente por no tener recursos para un hogar mejor. Ante esto, MrBeast, en colaboración varias asociaciones, se encargó de pagar para la construcción de 100 viviendas, una acción que, como era de esperar, fue gratamente recibida por aquellos que hasta ahora no podían vivir en condiciones dignas. En el vídeo, por otra parte, no solo regala las casas, sino que en una comunidad también hizo un campo de fútbol y regaló bicicletas a todos los niños para que pudiesen desplazarse más fácilmente.

Esta acción ha sido muy bien recibida generalmente, acumulando el vídeo cerca de 50 millones de reproducciones en tan solo un día, pero también ha recibido críticas de personas que creen que él no debería hacer eso. Ante esto, MrBeast mandó un mensaje a las principales autoridades del mundo, publicando en su cuenta de X (Twitter): "Cuando ayudamos a la gente (construyendo 100 casas, 100 pozos, etc), hay personas que se enfadan y dicen que yo no debería estar haciendo esto, sino los gobiernos. Sí, idealmente un youtuber no debería arreglar estos problemas, pero no voy a quedarme quieto y no hacer nada".

Cuánto dinero tiene MrBeast y de dónde viene

MrBeast cuenta actualmente con el canal de YouTube con más suscriptores de la plataforma. A sus 23 años, en 2021, ya ingresó más de 50 millones de euros, lo máximo que había ganado un youtuber hasta la fecha, pero, ahora, a los 26, estas cifras se han quedado pequeñas. Según compartió la CNBC, al año puede llegar a facturar entre 600 y 700 millones de euros y "cada vídeo hace un par de millones en publicidad y un par en colaboraciones con marcas", declaró Donaldson en una entrevista con Time Magazine. Solo por ser nombradas en un vídeo, se habla de que hay marcas que podrían llegar a pagar algo menos de 3 millones de euros, lo que refleja el gran valor actual que tienen sus vídeos en el mercado publicitario actual.

Aun así, según ha expresado de manera continuada, ni puede acceder a su fortuna, ni se la queda, ya que la única persona con acceso a su cuenta bancaria es su madre y, según dice, este dinero se reinvierte en sus vídeos, hasta el punto de que puede llegar a parecer estúpido, comentó en la entrevista mencionada anteriormente. Por ejemplificar esto, en su vídeo más popular, que cuenta con más de 600 millones de reproducciones, recreó el famoso 'Juego del Calamar', dando un premio al ganador de 456.000 dólares, alrededor de 400.000 euros.

YouTube, eso sí, no es su única fuente de ingresos. En esta plataforma cuenta con hasta cinco canales, a lo que hay que sumar varios proyectos, incluyendo su tienda de merchandising, Feastables y MrBeast Burguer, siendo estas dos últimas las marcas que lanzó relacionadas con el mundo alimentario. En el caso de Feastables, empezó con barritas de chocolate, mientras que MrBeast Burguer es su restaurante virtual donde ofrece distintos tipos de hamburguesas, algo que llegó a España hace unos meses. Además, en enero de este año firmó un contrato de 100 millones de dólares con Amazon para hacer una serie, lo que también ha influido en el aumento considerable de su patrimonio.