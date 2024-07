Niño Becerra alerta del problema de los pisos turísticos: "Hay que regular, no prohibir"

El problema de la vivienda cada vez afecta a más españoles, con el turismo siendo uno de los grandes focos donde apunta gran parte de la población. Los pisos turísticos hacen disminuir la cantidad de viviendas disponibles en las diferentes ciudades del territorio nacional, sean para alquilar o para comprar, razón por la que muchos los tienen como el principal problema actual. En Málaga, por ejemplo, 15.000 personas se manifestaron en contra del turismo masivo, mientras surgen propuestas de prohibir los alojamientos turísticos en lugares como Barcelona. Ante esta situación, el economista Santiago Niño Becerra ha avisado de que, ahora mismo, "España se encuentra en una disyuntiva".

Niño Becerra en la Cadena Ser trató el problema actual de la vivienda, centrando su atención en el turismo, sector que el año pasado generó el 70,5% del crecimiento en España, según un artículo al que referenciaba de Business Insider. Teniendo en cuenta ese dato, Becerra explica que esa disyuntiva se basa en dos opciones: "Tenemos que decidir entre cambiar el modelo turístico invirtiendo lo que haga falta o bien renunciar a aceptar una serie de turistas con unas normas determinadas, pero a la vez renunciando a un porcentaje de PIB".

No hay que prohibir, sino regular los pisos turísticos

Ante el dilema anterior, sobre si mantener el modelo turístico actual o renunciar a parte de él y perjudicar al crecimiento económico, el economista defiende que "el problema es que no se hace nada", sino que lo único que ocurre es que "se van haciendo manifestaciones, el rechazo hacia el turismo crece y se está en una especie de limbo esperando que mágicamente se resuelva". ¿Y, ahora mismo, por qué en una ciudad puede entrar cualquier turista? "Porque eso genera PIB", genera beneficio económico, volviendo a esa disyuntiva previa.

En este sentido, una de las soluciones claras que han surgido es la de ya no solo regular los pisos turísticos, sino eliminarlos por completo en los próximos años, como se quiere hacer en la ciudad de Barcelona. Becerra, eso sí, opta por "regular, prohibir evidentemente no". Poniendo el ejemplo de Barcelona, en el que "oficialmente hay 9.600 pisos turísticos", él defiende que "el problema de la masificación turística no se va a resolver", además de que, con ironía, evidencia otro problema que podría surgir si deciden no renovar este tipo de alojamientos, ya que, en realidad, estas licencias se supone que no caducan. "Las demandas legales van a llegar hasta Noruega puestas todas en fila", afirma.

Teniendo esto en cuenta, Niño Becerra también hecha la vista atrás y recuerda cuando Airbnb llegó a nuestro país, ya que "uno de los argumentos que se utilizó por parte de las autoridades incluso es que eso podía complementar una renta familiar o una renta personal", algo que contrasta con la imagen que se está dando actualmente desde las altas esferas políticas de España.

Hay que invertir en vivienda pública

Una vez expuesto lo anterior, Niño Becerra reitera que está "de acuerdo en regular el alquiler turístico", teniendo una solución clara para arreglar este problema: "Solamente se puede resolver con una política de vivienda pública". De esta forma, "o el Gobierno pone encima de la mesa 30.000 millones para hacer vivienda pública o, evidentemente, este problema lo vamos a seguir arrastrando", una solución que requiere de una gran inversión monetaria al ser un tema que "durante décadas, no se ha abordado", defiende.

Si esto llega a ocurrir, el economista predice que "entonces llegará otro ayuntamiento de otro sitio y dirá que eliminando los pisos turísticos se acaba el problema de la vivienda, y no es cierto", sino que la solución, reitera, está en la regulación, algo que, según cuenta, "admiten los liberales y hasta los capitalistas más radicales". Ahí estará la solución para resolver el problema de los pisos turísticos, un problema que viene de lejos y que, ahora, se llega tarde. "Esto ha sido así porque se ha querido, porque se ha permitido", concluye.