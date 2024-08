Niño Becerra alerta sobre la situación económica actual: España, lejos de la "Champions League"

La situación de la vivienda con la masificación turística que se atraviesa en España durante estos meses, la falta de productividad en algunos sectores del mercado laboral o la pérdida de poder adquisitivo son algunos de los problemas a los que actualmente se enfrenta la sociedad. Y así la situación, Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, Comercio y Empresa, defiende que "España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas en el corto plazo y a futuro", una afirmación que el economista Santiago Niño Becerra se ha encargado de rebatir a través de su cuenta de X (antes Twitter). El economista ha dejado una pregunta en el aire: "¿Se volverá al 'España está jugando en la Champions League de las economías mundiales?'".

España, lejos de la 'Champions League' de las economías

El economista Niño Becerra, que suele ser claro en sus opiniones, ha respondido a la cuestión anterior de manera clara: "Pienso que no va a ser así". Además, ha justificado esta opinión dando una serie de razones por la que cree que España no está ni va a estar en el futuro próximo entre las mejores economías del mundo, razones entre las que se incluye, por ejemplo, la falta de vivienda en el país. En el caso de este problema y centrándose en los pisos turísticos, el economista afirmó que la solución no pasaba por prohibir, sino que había que regular este tipo de viviendas, además de invertir y aplicar "una política de vivienda pública".

En este sentido, el acceso a la vivienda y la masificación turística que se ve en sobre todo ciudades como pueden ser Málaga o Mallorca solo es uno de los problemas. Sumado a esto, Niño Becerra comparte que las principales razones por las que no cree que el país se vaya a acercar a las mejores economías mundiales es que "la productividad de España es muy baja y no remonta, el poder adquisitivo de los salarios no remonta y el número de familias que tienen problemas para llegar a fin de mes no desciende".

Esto, por otro lado, lo justifica asegurando que "la de España es una economía 'de volumen' y no de calidad, con problemas de base como el desempleo juvenil y la falta de vivienda". Unos días antes, afirmaba con respecto a este último desafío: "A cada día que pasa se van a sufrir más las consecuencias de no haber desarrollado una política efectiva de vivienda pública de alquiler en los últimos 70 años. La pregunta es cuánto aguantará la población esta situación".