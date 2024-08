Pasó de un sueldo de 21.000 dólares a ganar 520.000 con su propio negocio: el caso de éxito de Paula Pant

Afford Anything

¿Sabes lo que es un 'side hustle'? Los trabajos secundarios a tu ingreso principal son, según Paula Pant, la mejor manera para ganar dinero. Pero, ¿por qué debería importarte su consejo? Esta joven pasó de ganar casi 21.000 dólares al año (19169,85 euros) a más de 500.000 (456.425 euros) en cuestión de meses y gracias a perseguir sus sueños. Se trata de una periodista que logró ahorrar y en el momento en el que pudo dejó el trabajo para irse de viaje.

Al regresar volvió al mundo del periodismo, pero como freelance, y ahí volvió a ganar un dinero que invirtió en comprar una vivienda y alquilar parte. Ahora presenta el podcast Afford Anythings, sus consejos son seguidos por miles de personas y su sueldo poco tiene que ver con el de hace años. Persiguió el sueño y lo cumplió, pese a los familiares que insistían en que si dejaba su primer trabajo era un suicidio. Así es su historia.

Cómo empezó su negocio

Según desvela en The Sun, cuando regresó de su viaje con el que cortó con su pasado tuvo que empezar a recortar gastos. Pero sus esfuerzos comenzaron a dar sus frutos y antes de que se diese cuenta, comenzó a registrar ganancias de 4.000 dólares como freelance. Fue ahí cuando decidió dejar de trabajar para otros y comenzar su camino de emprendimiento con su propio podcast.

Diversificación

Después de poco más de un año, su emprendimiento estaba generando ganancias de 100.000 dólares al año. En este momento, cuando estaba financieramente estable, decidió comenzar a generar un ingreso pasivo e invirtió en propiedades para alquilar. De ahí, el resto fue historia.

Aún así, no todo es un sueño. Paula, con su máster en Columbia de periodismo económico y negocios, comienza las entradas de sus blog siendo consciente de las dificultades financieras que afectan a distintos sectores, intentando proponer soluciones para cada uno. Por esto mismo, explica que, puedes permitirte cualquier cosa, pero no todo, así que debes elegir y aprender a priorizar qué es aquello que estás dispuesto a sacrificar para conseguir algo más.

Ganar dinero en un sector que paga poco

Así, según ella misma explica, cualquiera puede simular su éxito y para ello, recomienda en sitios como The Financial Independence show que la clave está en elegir algo que te produzca emoción. Ahondando en el tema, según Paula, tiene más sentido que escojas algo que te emocione pues tendrás más probabilidades de tener éxito, que si eliges algo únicamente por los prospectos financieros que pueda ofrecer, incluso si no estás interesado en el área.

Así, independientemente de si el área que escojas tiende a contar con remuneraciones bajas, puedes usar las habilidades que te haya proporcionado el sector hacia tu propio negocio y así aumentar tu salario y crear nuevas oportunidades. Así que, sea cual sea tu pasión, te puede ayudar a encontrar la independencia financiera.