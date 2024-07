El millonario José Elías desvela el secreto para triunfar: "Hay 50 como tú"

José Elías Navarro es una de las figuras más mediáticas dentro del ámbito empresarial en España. El dueño y fundador de Audax Renovables se estrenó en 2021 en la lista Forbes de 'Los 100 españoles más ricos' y sus palabras son seguidas por muchos emprendedores, en gran medida gracias a su presencia en redes sociales, donde acumula miles de seguidores, y su podcast, 'Búscate la vida', donde su audiencia también está creciendo, dando su opinión de temas como el éxito o la conciliación.

Desde que hace 15 años surgiese su principal negocio, cuando fundó Orus Energía SL para tres años más tarde fusionarla con la comercializadora Audax y así crear Audax Renovables, José Elías ha ido ganando, además de dinero, muchas anécdotas y vivencias que sirven de inspiración para futuros empresarios. Su historia le convierte en una de las personas más exitosas del país, por lo que, a través del podcast, ha contado una de las claves para triunfar, el equilibro entre vida laboral y vida personal.

La no necesidad de desconectar del trabajo

En el vocabulario de cualquier trabajador, el término 'desconectar' es muy común. El irse de vacaciones es, en muchos casos, la gran motivación de los empleados, denotando una clara separación entre la vida personal y la vida laboral, teniendo incluso una percepción negativa de esta última. Para José Elías, en cambio, la vida laboral no es ni mucho menos negativa, defendiendo que "si tú estás bien -en el trabajo-, no necesitas desconectar de nada". "Cuando tú tienes una vida laboral tan plena, no quieres separar", afirma el empresario.

Para argumentar esto, incluso ha utilizado una curiosa analogía, comparando el trabajo con una de las comidas que más le gustan. "A mi me pones un plato de paella y yo no necesito parar de comerla. El problema es cuando te hacen comer cosas que no te gustan tanto", dice. En este sentido, hasta manda un mensaje a aquellos que quieren "ganar dinero como Steve Jobs", pero que también quieren trabajos sencillos sin necesidad de esforzarse demasiado, además de no saber lo que quieren. "Eso es complicado", opina José Elías.

De esta forma, su punto de vista personal se basa en encontrar algo que al trabajador le guste, algo con lo que disfrute haciéndolo, ya que, si esto es así, la vida laboral será mucho mejor y no habrá esa necesidad de desconectar. En palabras del millonario español, sentencia: "Tú no necesitas desconectar de algo que te gusta. (...) Tú necesitas desconectar porque no te gusta lo que estás haciendo. Por eso necesitas desconectar".

La clave para el éxito, ser "obsesivo"

Centrándose en el trabajo, este es uno de los temas que más atrae a sus seguidores gracias a su contexto, ya que habla desde un punto de vista basado en su propia experiencia, la historia de un español que se encuentra entre las personas más ricas del país. En ese marco, para José Elías, para triunfar hay que ser "obsesivo" y "cuidar el detalle". "¿Por qué? Porque hay 50 como tú. Entonces, para destacar, tienes que llegar al último detalle", afirma.

Del mismo modo, algo fundamental para él es establecer una buena relación entre la vida laboral y la vida personal, incluso si esto significa sacrificar una parte de la personal. Se trata de eliminar aquellas cosas que realmente no influyan o influyan de manera negativa, para, como consecuencia, triunfar en el ámbito profesional. Así, siguiendo con este aspecto, José Elías entiende que "para llegar al último detalle, algo te tienes que dejar por el camino".