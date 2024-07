Merluza falsa y carne de diseño: el sector alimentario pone coto a los 'plant based'

Adoptan nombres como 'MerlVuza', 'salmón vegano', 'vegetarian tuna', 'Chick*n', 'burger vegana'... y se han convertido en alternativas a la merluza, el pollo, el salmón y el atún. Son los conocidos como productos 'plant-based' o 'de base vegetal', asociados tradicionalmente a personas que siguen una dieta vegetariana, pero que en los últimos años han salido de su nicho tradicional. Todos ellos están elaborados a partir de ingredientes vegetales con un formato, sabor, textura y presentación que se asemejan en algunos casos a sus 'primos hermanos' de origen animal. Son estos 'parecidos' los que están en el origen de un intenso debate, que ha recobrado fuerza esta semana: las industrias cárnica y pesquera defienden un uso restrictivo de determinados términos, mientras la industria 'plant - based' niega cualquier confusión y apuesta por "un diálogo constructivo" para acordar "una serie de buenas prácticas".

Este jueves la patronal conservera Anfaco-Cecopesca anunció que había propuesto al Ministerio de Agricultura, en el contexto de la consulta pública sobre el futuro real decreto sobre calidad alimentaria, que se incluya un nuevo artículo en el Real Decreto 15121/1984. Una norma que regula los productos y establecimientos pesqueros, para que denominaciones como "salmón vegano", "vegetarian Tuna" o "MerlVza" o presentaciones como 'anilla' o 'rodaja', solo se puedan emplear para productos con ingredientes exclusivamente de la pesca y la acuicultura. Al respecto, su secretario general Roberto Alonso, apuntaba "la necesidad de ordenar los productos veganos en España, de tal forma que eviten la publicidad desleal, la confusión del consumidor y un desplazamiento de patrones dietéticos afianzados, como la dieta mediterránea".

En una línea similar, desde organizaciones del sector pesquero como Fedepesca (que agrupa al comercio detallista) y la patronal Cepesca, su presidente Julio Morón, no cuestiona la comercialización de estos productos pero sí pide "que no se mezcle ni se confunda al consumidor" y pide que no se mezclen en el mismo lineal. Al respecto, asegura que ya están en contacto sobre este extremo con la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC. En este sentido, revela que el actividad pesquera le ha propuesto a Planas una regulación similar a la italiana.

Una reivindicación que también se extiende a organizaciones de consumidores como la OCU, que el pasado mes de abril denunciaba a La Sirena ante la Agencia Catalana de Consumo por lo que entendía como "un etiquetado engañoso" en un atún vegetal contraviniendo el Reglamento Europeo 1169/2011 y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta organización destacaba que, a pesar de indicar que era un producto 100% vegetal, a continuación se añadía que se trataba de "lomos de atún rojo congelado" y usaban "un tamaño de letra similar y destacándolo con fondo de color". En este sentido, la OCU ya avisaba contra "un creciente uso de etiquetados confusos o engañosos en los alimentos vegetales que imitan el aspecto de alimentos animales" y exigía una normativa más ambiciosa.

Mucho más que un juego de palabras

Fuentes consultadas de la industria 'plant-based', constatan lo delicado de las denominaciones que se emplean en el etiquetado y ponen algunos ejemplos, como "la prohibición de usar la expresión 'virgen extra' en los aceites de coco porque es de uso exclusivo del aceite de oliva". También citan el caso de la leche de avena "para lo que se debe usar la expresión 'bebida vegetal' aunque sí se puede emplear en el caso de leche de almendras". Estas fuentes hablan de "normas que hay que saber" y no ocultan que Consumo ha realizado algún que otro aviso al respecto.

Desde Food & AgriTEch Europe (FATE), que reúne a la industria 'plant- based' a nivel europeo, su vicepresidente de Relaciones Institucionales y CEO de NUCAPS Mariano Otto, replica que "las denominaciones de los productos, buscan facilitar al consumidor entender el modo de consumo, cómo prepararlo o cocinarlo. Sugiere que puede utilizarlo de forma semejante a un producto que ya le resulta familiar". En este sentido, añade que el etiquetado es "especialmente explícito" con el carácter vegetal de estos alimentos porque son una parte esencial de su propuesta de valor. "Es decir, estas denominaciones en realidad están facilitando a los consumidores una elección informada en cuanto a sabor, textura y preparación", aduce el representante de FATE.

En este sentido, Otto (FATE) menciona que en países como Estados Unidos donde se han hecho estudios a partir d el observación del lenguaje cotidiano que certifican la capacidad del consumidor para distinguir y, concluye, que en España ya hay "sucedáneos" perfectamente integrados en nuestro mercado. En cualquier caso, desde esta asociación apuestan por "un diálogo constructivo entre las partes (industria tradicional, industria 'plant-based', administración, consumidores, comunicadores...)" que permita acordar "una serie de buenas prácticas, basadas en la buena fe de la propia industria, el autocontrol y el diálogo constante con los consumidores" para clarificar los usos y cocinados de cada uno de los productos. Además del valor diferencial de cada uno.

A favor de introducir una regulación más estricta también se ha posicionado esta semana la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice). Esta patronal, que agrupa a más de 600 empresas cárnicas, también ha participado en el mismo proceso de consulta pública que Anfaco. En este sentido, advierten también contra la posibilidad de confusión por parte del consumidor y de un deterioro de su imagen. Por este motivo, la industria cárnica ha propuesto a Planas elaborar "un marco regulatorio claro, para las denominaciones cárnicas que evite lo que describen como una "usurpación". En concreto, su director general, Giuseppe Aloisio, sostiene que la legislación europea en materia de protección al consumidor se está infringiendo en España.

Próxima estación: la carne cultivada o de laboratorio

La denomanda carne o pescado cultivados, en laboratorio, todavía no ha aterrizado en los lineales de nuestros supermercados, a la espera de la autorización de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en inglés), aunque desde FATE comparten que se trata de "tecnologías muy prometedoras para crear nuevos métodos de producir alimentos". Mientras, su comercialización ya está autorizada en Singapur y, más recientemente, en Estados Unidos ha logrado la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, en inglés), aunque su aterrizaje comercial aún no se ha producido, el país ya cuenta con una Estrategia Nacional de Bioeconomía. En España se siguen a la espera del 'ok' de la EFSA.