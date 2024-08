Mentir en la entrevista, la principal razón para perder un empleo

Las entrevistas personales suelen ser un momento que muchos trabajadores afrontan con gran nerviosismo en España, ya que normalmente es el primer contacto que se tiene con alguien de la empresa a la que se está aplicando. Este es un momento crítico a la hora de acceder a un trabajo y son muchos los candidatos que son rechazados, enterándose en algunos casos cuando simplemente no reciben ninguna noticia después de la entrevista. Ante esta situación, la plataforma de ayuda al empleo Resume Genius ha elaborado una encuesta para conocer qué lleva a los empleadores a rechazar candidatos.

Para garantizar que los resultados fueran relevantes, un total de 625 personas del sector en Estados Unidos fueron encuestados desde el 29 de enero de este 2024, necesitando todos ellos demostrar que realmente participaban en el proceso de captación de sus empresas. El objetivo de este estudio, "entender cómo las varias fases de este proceso afectan a las decisiones de contratación, además de identificar qué cualidades de los candidatos son mejor valoradas por los gerentes de contratación", analizando ya no solo el comportamiento de los propios candidatos, sino también el de los empleadores.

El entusiasmo, lo que mejor se valora

Para analizar los factores que más se tienen en cuenta a la hora de decidirse por un candidato o no, el estudio ha dividido estos comportamientos en función de si son positivos o negativos, con resultados más convincentes en el apartado de puntos negativos. El peor aspecto, de hecho, el que cuenta con un porcentaje mayor de entre todos, es el de mentir, que echa para atrás a un 63% de los encuestados. Existen casos en los que se exageran determinadas habilidades y cuando toca demostrarlas, no se realizan correctamente.

Otro de los aspectos que influyen negativamente para más de la mitad de los empleadores es el uso de un lenguaje inapropiado o mal comportamiento, algo que se puede relacionar con el siguiente, el criticar a excompañeros o incluso personas que han entrevistado al trabajador con anterioridad. El hablar mal en general y referirse a otras personas de manera negativa está muy mal considerado. Entre el resto de elementos, con menos influencia, encontramos el llegar tarde a la entrevista, la falta de preparación, exagerar logros pasados, el dar respuestas muy generales, hablar demasiado o la timidez.

Por el contrario, igual que hay aspectos que hacen recular al entrevistador, hay otros que le impulsan a contratar a la persona que están entrevistando, destacando en primer lugar el entusiasmo. El tener ganas por entrar a trabajar en un lugar hay veces que parece que no se nota, pero en realidad sí es algo que se tiene en cuenta, según la encuesta. En este aspecto, el dar respuestas claras y demostrar experiencia en el puesto también es algo importante, a lo que se suma la confianza y el hacer preguntas relevantes, lo que demuestra interés en la posición. También se destaca el explicar de manera precisa el perfil de uno mismo, tener sentido del humor y tomar notas.

Siete de cada diez empleadores admiten haber mentido

De la misma manera que mentir es uno de los factores que influyen negativamente a los empleadores, el 70% de los encuestados han admitido que es algo que ellos también practican en las varias fases del proceso de contratación. De ellos, el 76% afirma haberlo hecho para asegurarse una contratación al necesitar trabajadores de manera urgente, diciendo lo necesario para que el candidato aceptase el puesto. Un 35% incluso afirma que lo hace frecuentemente. Un porcentaje parecido, el 75%, dice hacerlo también para proteger información sensible de la compañía.

Además, algo que también realizan la gran mayoría, ocho de cada diez, es el llamado ghosting, lo que quiere decir que no informan a los candidatos o directamente les ignoran. Las principales razones por las que lo hacen es el no haber decidido todavía el candidato adecuado o por el gran número de candidatos que manejan, aunque estas varían en función del tamaño de la empresa. En una empresa pequeña, la razón suele ser que están decidiendo, mientras que en una grande es porque el candidato no encaja en el puesto.