El euríbor hoy marca mínimo: estas son las mejores hipotecas de agosto

El euríbor sigue su descenso. Aunque lento, poco a poco ha dejado la barrera del 3,5% y hoy, viernes 26 de julio, el dato diario se queda en el 3,426%. Es una muy buena noticia para los hipotecados que tengan firmado su préstamo hipotecario a tipo variable con revisión anual y les toque firmar de nuevo este mes. La rebaja en la cuota está garantizada y en algunos casos superará los 1.200 euros anuales. No olvidemos que la media del mes se sitúa en el 3,5% y el dato con el que se compara hace un año superaba el 4% (4,149%).

Pese a este descenso, que se antoja lento para algunos hipotecados, la oferta hipotecaria parece no alterarse este mes de agosto. Y es que los tipos oficiales descendieron en el mes de junio hasta situarse en el 4,25%, un dato que provocaba que los más optimistas pensaran que, a partir de ese momento, su tendencia iba a ser a la baja, pero nada más lejos de la realidad. Tras la reunión del pasado 18 de julio el Banco Central Europeo, el organismo dirigido por Christine Lagarde, optó por mantenerlos en el 4,25%.

¿Cuál es el motivo por el que no hayan vuelto a bajar los tipos? "Después de la bajada aplicada en junio de 0,25 puntos porcentuales, el organismo europeo prefiere mantener la cautela y ser conservador para no lamentar movimientos precipitados que puedan volver a disparar la inflación de la eurozona, ahora que se mantiene en niveles cercanos al objetivo del 2% (en junio se situó en el 2,5%)", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

Y en medio de este escenario el índice al que hacen referencia la mayoría de las hipotecas variables en España, el euríbor, sigue una tendencia a la baja. "Estos últimos días no ha hecho otra cosa que bajar hasta registrar valores que no se veían desde principios del año pasado", subraya Colombelli. Concretamente, este viernes de julio, el euríbor ha anotado un dato diario del 3,426%. Esta cifra no se veía desde el 6 de febrero de 2023 (3,401%).

En este contexto, los bancos no están realizando movimientos significativos en sus productos. Y es probable que estén esperando al mes de septiembre, cuando todo vuelve a la rutina. "Además, hay que tener en cuenta que el día 12 de ese mismo mes el BCE vuelve a reunirse y podría volver a bajar los tipos, momento en el que las entidades podrían mover ficha", puntualiza el experto hipotecario.

Las mejores hipotecas de agosto

Así las cosas las ofertas que destaca el comparador son las siguientes:

Si una persona está buscando un préstamo a tipo fijo con el TIN por debajo del 3% puede optar por la que ofrece . El usuario podrá disfrutar de un TIN del 2,60% y una TAE del 3,76% siempre que domicilie la nómina o pensión y contrate tres seguros (de hogar, vida y protección de pagos). En la misma línea se mueve la hipoteca fija de . Su TIN también es del 2,60%, pero en este caso habrá que cumplir más requisitos HIPOTECA MIXTA: Sabadell cuenta con una de las hipotecas mixtas más atractivas del mercado. Durante tres años el cliente pagará un TIN fijo del 2,10% y, después, del euríbor +0,70%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina o pensión y se contraten dos seguros (de hogar y vida). No hay que olvidarse de Abanca. Su hipoteca mixta está compuesta por un TIN fijo del 2,50% en los primeros 5 años y, a partir del sexto, pasa a ser del euríbor +0,60%. Las vinculaciones que habrá que asumir en este caso son la domiciliación de la nómina, realizar 24 compras al año con la tarjeta de crédito de la entidad y contratar dos seguros (vida y hogar).

cuenta con una de las hipotecas mixtas más atractivas del mercado. Durante tres años el cliente pagará un TIN fijo del 2,10% y, después, del euríbor +0,70%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina o pensión y se contraten dos seguros (de hogar y vida). No hay que olvidarse de Su hipoteca mixta está compuesta por un TIN fijo del 2,50% en los primeros 5 años y, a partir del sexto, pasa a ser del euríbor +0,60%. Las vinculaciones que habrá que asumir en este caso son la domiciliación de la nómina, realizar 24 compras al año con la tarjeta de crédito de la entidad y contratar dos seguros (vida y hogar). HIPOTECA VARIABLE: EVO comercializa una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,48% (2,20% durante los dos primeros años de vida del préstamo) y una TAE del 4,28%. A cambio será necesario domiciliar la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a 600 euros y contratar un seguro de hogar. Por su parte, BBVA proporciona una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (1,99% durante el primer año) y una TAE del 5,02%. A cambio el usuario tendrá que domiciliar la nómina y adquirir dos seguros (de hogar y amortización de préstamos).

¿Cuánto baja la hipoteca en la revisión de julio?

Mientras, la fiesta sigue para todos los que tengan que renovar. En algunos casos la rebaja puede alcanzar los 1.200 euros anuales. A falta de tres datos diarios para tener el cierre definitivo de mes, y con el supuesto de una hipoteca con un plazo de amortización de 30 años y un diferencial del 0,99%, ¿cuánto va a bajar la hipoteca en julio?

Según los cálculos de iAhorro una hipoteca variable de 150.000 euros al año ahorrarían 633,73 euros. Si hablamos de 300.000 euros sube a 1.267 euros. Para hacer los cálculos de cuánto se ahorran los hipotecados con revisión semestral, debemos tener en cuenta el dato que el euríbor registró en enero de 2024, cuando se situó en el 3,609%. Por tanto, en la revisión actual la bajada será mínima.