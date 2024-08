Más hábitos no equivalen más productividad: cómo saber si lo estás haciendo mal

Algunos días nos levantamos de la cama listos para comernos el mundo y somos más productivos que nunca. Otras veces ocurre todo lo contrario. Aquí la clave es la motivación y quizá por ello no es la mejor aliada de la productividad si no va de la mano de la disciplina. Esta supone la diferencia pues, según explican en Glorick, es permanente y constante. Así pues, la mejor manera de lograr nuestros objetivos es cultivando la disciplina, y como mejor se hace esto es mediante hábitos. De acuerdo con el Instituto de Estudios Cajasol, desarrollar el hábito adecuado nos ayuda a mantener la autodisciplina con poco esfuerzo. Pero, ¿cómo puede ser que, aún teniendo hábitos, no logremos el objetivo? ¿Puede ser que estemos abusando de ellos?

Para poder discernir entre los hábitos que nos están funcionando y los que no debemos contar previamente con una buena estructura de hábitos.

¿Cómo implementar buenos hábitos?

Desde la consultora de Recursos Humanos Michael Page explican 5 hábitos que pueden ayudar a nuestra productividad. En primer lugar, puede beneficiarnos que planeemos el día de antemano, dejando claros los objetivos que queremos conseguir al día siguiente. En este paso debemos aprender a priorizar lo realmente importante y para ello podemos usar listas o clasificaciones que nos ayuden a organizarnos. Así, una rutina mañanera que nos ayude a desconectar, también es positiva. Un rato de lectura o deporte puede hacernos empezar mejor el día. En la medida de lo posible, debemos evitar el multitasking. Según afirman en Michael Page, las personas más productivas se dedican tan solo a una tarea por vez.

Al mismo tiempo, debemos tomar pequeños descansos. Un estudio de Tork demostró que, del total de los trabajadores encuestados, un 94% se sentían más felices después de haber tomado un descanso y afirmaban que esta misma pausa les ayudaba a tener una nueva perspectiva. Asimismo, un hábito que puede sernos realmente útil es el de mirar hacia el futuro esclareciendo nuestras próximas metas para así poder diseñar el camino óptimo que nos lleve a ellas.

Cómo saber si los hábitos no nos están ayudando

Pero, entre tanta búsqueda de implementar hábitos, existe la posibilidad de que algunos, lejos de ayudarnos, tengan el efecto contrario. Por ello, Ana Asensio, psicóloga y doctora en neurociencia, contó a Vogue las claves que podemos seguir para descubrir si un hábito realmente nos sobra o, incluso, nos está suponiendo una desventaja. En primer lugar, debemos observar nuestro día a día y saber identificar si el hábito en cuestión ya no nos resulta beneficioso. Esto es, si ya no contribuye a nuestro bienestar físico.

Además, es importante que consideres el efecto que tiene en otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, si interfiere con tus relaciones o tu salud, es hora de modificarlo. Por ejemplo, si dedicas todo tu día a realizar una actividad concreta sin posibilidad de descansar ningún día o de hacer algo diferente, entonces te dificulta mantener otros aspectos. Sin embargo, si experimentas un cambio en tu vida como una mudanza o un nuevo trabajo, tus hábitos se verán afectados y no tiene por qué ser algo negativo. También cuando tienes nuevos objetivos, tal vez porque tus prioridades cambian, entonces toca analizar qué hábitos deben quedarse atrás.