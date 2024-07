Mark Zuckerberg se apunta a la moda española: cuánto valen sus zapatillas

Marc Zuckerberg ocupa el cuarto puesto de la última lista de las personas con más dinero de Forbes, solo por detrás de Bernard Arnault y su familia, Elon Musk y Jeff Bezos, con una fortuna que supera los 175.000 millones de euros. Aun así, si por algo no ha destacado el fundador de Meta es por su forma de vestir, pero esta vez sí lo ha hecho. Ha sido por el calzado, más concretamente, que llevó en una conferencia en la que se trató el cómo podrían aprovechar la inteligencia artificial en un futuro, unas zapatillas que lejos de las grandes marcas, como Nike o Adidas, tienen su origen en Elche.

Fue Priscilla Chan, la mujer de Zuckerberg, la que subió tres publicaciones sobre este evento a su cuenta de Instagram (que a su vez pertenece a Meta), siendo la segunda en la que aparece el multimillonario calzando unas Hoff, compañía de zapatillas deportivas, entre otras, creada en 2016 por Fran Marchena y Miguel Botella, quienes en un principio invirtieron 80.000 euros. "Cuando me enviaron la foto, pensaba que era una broma", publicó Marchena unos días después de que esto se hiciese viral en su cuenta de LinkedIn.

Qué modelo usó Zuckerberg y cuánto vale

"Nos alegra mucho que alguien que ha presumido de llevar un 'uniforme' durante tantos años, se haya animado con uno de nuestros modelos icónicos, Montreal. Sin duda, estamos en el camino correcto para convertirnos en una marca global con el sueño de inspirar al mundo potenciando la creatividad para un vida cosmopolita con estilo... y como me dijeron hace poco, reinventar el 'smart casual'", decía Marchena en el mismo post. Como el propio fundador de la marca expone, el modelo que Mark Zuckerberg utilizó en esa última aparición fueron unas Hoff Montreal, unas sneakers que combinan hasta cinco colores que actualmente tienen un precio de 110 euros.

Zuckerberg no es el único famoso que ha sido visto con zapatillas de esta marca, ya que otras celebridades como Paula Echevarría, María Pombo o Sara Carbonero también las suelen llevar de manera más habitual, pero la imagen del fundador de Facebook ha supuesto una gran publicidad gratuita para Hoff, más grande incluso que cualquier campaña que pudiesen hacer. Desde que creasen la marca, sus ingresos se han ido multiplicando con cada año que pasaba y, en el pasado 2023, facturaron 55 millones de euros, un 18,2% más que el año anterior, según compartió Europa Press.

Además, el éxito empresarial de Hoff no se mide solo en ingresos, sino que la marca se está expandiendo a cada vez más lugares, tanto nacionales como internacionales, con cada vez más modelos disponibles. El pasado 2023 llegaron a Portugal, a Inglaterra e incluso países de Latinoamérica, añadiendo a su catálogo productos como las sandalias o la ropa, algo que ha contribuido a un desarrollo que no parece que vaya a frenar en el futuro próximo. Para el próximo 2025, de hecho, esperan alcanzar unas ventas de 70 millones de euros.

La isla de Mallorca, destino turístico de los Zuckerberg

Las zapatillas no son lo único 'marca España' que ahora mismo encontramos en la vida de Mark Zuckerberg, ya que hace menos de un mes se le vio junto a su familia en su yate por la isla de Mallorca, en la celebración del 70 cumpleaños de su padre Ed. 'Launchpad', el nombre que recibe su embarcación, tiene un valor de alrededor de 300 millones de euros y solo su mantenimiento asciende a los 30 millones de dólares al año, algo que para Zuckerberg no parece problema. En Mallorca no pasó desapercibido, siendo una muestra más de que a Mark Zuckerberg parece llamarle la atención el territorio español, tanto para vestirse como para disfrutar de unas vacaciones en el mar.