Marcus Cooper, el abanderado español que estudió Finanzas y ha emprendido su negocio

Este viernes 26 de julio, 10.500 deportistas se montarán en más de 100 embarcaciones para desfilar por el Sena ante 600.000 espectadores. Algo histórico y jamás visto en unos JJOO, y que será la primera Ceremonia de Apertura que se celebra fuera de un estadio. Las aguas de París darán la bienvenida a los 381 deportistas españoles, entre los que estarán Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Carolina Marín, Rudy Fernández, Sergio Llull, Óscar Husillos, Álvaro Martín o Alexia Putellas.

Pero quienes cumplirán el sueño de ser nuestros abanderados son Támara Echegoyen, campeona olímpica de vela en Londres 2012, y Marcus Cooper, doble medallista olímpico de piragüismo en esprint.

El orgullo de Marcus Cooper Walz por ser el abanderado español en los Juegos de París.



La bandera de España "está en las mejores manos".

Nacido en Oxford en 1994, criado en Mallorca y de padre inglés y madre alemana, es uno de los mejores piragüistas de la historia de España. A los 15 años se marchó a vivir a Asturias, cuando pasó a formar parte de la selección española junior. Y después aterrizó en Madrid para formar parte de la absoluta.

Ya sabía que podía vivir del deporte y unos años después se proclamó campeón olímpico de K1 en Río de Janeiro 2016 y después subcampeón de K4 en Tokio 2020. También es tres veces campeón del mundo y dos veces campeón de Europa. Pero más allá del deporte, Marcus Cooper también es empresario.

Deportista y emprendedor, así es Marcus Cooper

Solo hay que acceder al perfil de LinkedIn de Marcus Cooper Walz para comprobar su doble perfil como deportista y empresario. Forma parte del equipo UCAM (Universidad Católica de Murcia) como tantos otros deportistas. Y aprovechó para cursar el Grado Superior de Administración y Finanzas. Esto sentó las bases de su carrera como empresario. Más allá del deporte, su otra gran pasión es el emprendimiento. Entrena unas cinco horas al día y pasa otras tantas delante del ordenador.

Su proyecto personal lo puso en marcha en febrero de este año. Se llama Plan Cooper y es una plataforma de optimización de la salud mental, deportiva y nutricional. "Soy Marcus Cooper, campeón olímpico y fundador de Plan Cooper. Mi equipo y yo te ayudaremos a conseguir tu meta por muy difícil que parezca", dice en la presentación de la web.

"Me hace feliz ver a personas a mi alrededor disfrutando del deporte, inspirarlas a estar más activas, más conectadas consigo mismas, más sanas mental y físicamente... Por eso, cuando no estoy en la piragua, me vuelco en un proyecto personal: Plan Cooper", confesaba en una entrevista para el proyecto Talento a bordo (Iberia), por el que han pasado varios de los miembros del equipo olímpico español.

Además, Marcus Cooper forma parte de otras cuatro empresas. Una de ellas, es una startup enfocada al turismo deportivo a nivel mundial. Siempre ha afirmado que para él es muy importante crear un camino profesional para cuando se acabe su etapa deportiva. Su idea cuando se retire del deporte es potenciar su faceta empresarial y ser capaz de patrocinar a otros deportistas españoles.

El reto de Marcus Cooper es ganar dos medallas en París 2024

Esta semana me acerqué a saludar al equipo K4-500, que se prepara en Asturias para las Olimpiadas de París. Aunque Marcus va a ser el abanderado de España en los Juegos, les regalé una bandera de Gijón, la ciudad en la que viven todos ellos, y que va a estar orgullosa…

En los días previos a la Ceremonia de Apertura de los JJOO, Marcus Cooper afirmaba que "es algo de mucha responsabilidad y prestigio, y será un orgullo portar la bandera más bonita del mundo". Recuerda que "España me ha hecho como persona y deportista; me ha criado desde pequeño. Ser abanderado es algo muy exclusivo, y simbólicamente tan fuerte que no creo que pueda describirlo con palabras".

En París 2024 competirá en dos disciplinas, el K2 500 junto a Adrián del Río, y el K4 500, en el que forma equipo con Rodrigo Germade, Carlos Arévalo y Saul Craviotto, quien fue abanderado en Tokio 2020. Todos ellos viven en Asturias y preparan a conciencia esta nueva cita olímpica en la que buscarán hacer historia de nuevo.