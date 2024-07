Las luces y sombras de la regulación del alquiler temporal propuesta por Moncloa

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado en la mañana de este miércoles que impulsará a través de real decreto urgente la ampliación del artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular la formalidad de los alquileres temporales. La ministra Isabel Rodríguez ha asegurado que el objetivo de la medida es controlar un fenómeno que está tensionando el mercado del alquiler regular, al darse casos de fraude para tratar esquivar las medidas de la nueva Ley de Vivienda. Tratará acotarlo a una causalidad concreta, ya sea estudiantes, contratos de investigadores u otros supuestos, que será necesario fundamentar por medio de documentos oficiales (como contratos de trabajo o matrículas de estudio) antes de firmar un contrato de este tipo.

La titular del Ministerio ha asegurado que busca garantizar el alquiler temporal para las causas que se prevé, relacionando la temporalidad del contrato con su causa. También ha comunicado que los contratos de arrendamiento deberán registrarse en una plataforma común ya anunciado por el Ejecutivo en la que también se incluirán otras modalidades como los turísticos, de habitaciones o flotantes.

Buena acogida entre la patronal

El sector inmobiliario ha celebrado la medida, que avanza en su reivindicación de una regulación más clara y estable en el sector que permita tanto a inversores como a propietarios e inquilinos actuar en el mercado en condiciones de plena información y seguridad. El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha recalcado la importancia de no modificar la regulación y en su lugar apostar por un despliegue de la ley que permita darle un marco seguro a los contratos temporales.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha anunciado que trabajará con el Ministerio en el desarrollo de la regulación para los arrendamientos temporales, después de haber participado en la reunión del grupo de trabajo para el mismo celebrada este miércoles. La patronal ha incidido en que es necesario establecer una diferencia legal clara entre alquileres de larga duración y temporales que proteja tanto a propietarios como a inquilinos y evite una distorsión al alza de los precios.

Es fundamental reunir más datos

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ya había trasladado una medida en este sentido en la mesa interdisciplinar para la LAU. Sin embargo, Lorenzo Viñas, miembro de su Consejo General, se había mostrado cauto en cuanto a la construcción de una plataforma común a nivel estatal en declaraciones a La Información, considerándola necesaria, pero dudando de la eficacia real a nivel legislativo que pueda alcanzar en cada comunidad autónoma. Aboga por estudio profundo que pueda dar una visión de conjunto del sector de la vivienda, muy carente de datos, que pueda servir como base a una legislación efectiva. Punto en el que coinciden otros actores del sector.

Oposición de los Sindicatos de Inquilinas

Por su parte, los Sindicatos de Inquilinas se ha mostrado insatisfechos con la medida que tachan de ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos. Consideran que permite a los propietarios que puedan acogerse estos contratos continuar cobrando honorarios y establecer fianzas más elevadas. Además señalan que expulsa a los inquilinos que no pueden justificar la temporalidad pero no han podido acceder a un alquiler habitual. Por último, denuncian la falta de inclusión de los alquileres de habitaciones, que según sus propuestas se deben homogeneizar en derechos a los habituales.

El pasado 27 de junio presentaron una propuesta propia de modificación de la LAU en la que exigían la equiparación de derechos entre los inquilinos con arrendamientos temporales y aquellos con contratos de vivienda habitual, estableciendo además una presunción de habitualidad si no se demuestra otra vivienda principal del inquilino. Además exigían la conversión automática de un alquiler temporal en habitual en el momento en el que se renueve el contrato con el mismo inquilino.