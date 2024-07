Los errores más comunes al usar Bizum y cómo evitarlos

Bizum se ha convertido en una de las principales herramientas de pago utilizadas por los españoles, un método que permite realizar transferencias instantáneas con tan solo conocer el número de teléfono del destinatario. Su llegada al mercado fue una revolución y hoy en día se ha convertido en un servicio imprescindible.

A pesar de que se trata de un método seguro y rápido de enviar dinero, hay una serie de errores comunes que deben evitarse. Uno de los más frecuentes es enviar un Bizum a otra persona por error, casos en los que un usuario confirma una operación sin darse cuenta de que ha tecleado mal el número de teléfono o ha seleccionado mal al destinatario en la agenda.

Este es un gran problema, puesto que una vez enviado el dinero puede haber dificultades para recuperarlo, ya que se dependerá de que el receptor esté dispuesto a ello. Por este motivo, se recomienda siempre comprobar que el número de teléfono del destinatario es el correcto.

También puede darse el error de enviar un Bizum a alguien que no tiene la aplicación, si bien esto no es un gran problema, porque la plataforma ofrece 48 horas de plazo para que se confirme la operación. Si en ese tiempo no se da de alta ese usuario, el dinero regresará a la cuenta bancaria emisora. Un truco para evitar este error es fijarse en que, al seleccionar el contacto en la agenda, debe figurar el logo de Bizum.

Otro error habitual es el de enviar una cantidad de dinero incorrecta. Si esta es menor a la que se iba a enviar, puede solucionarse en muchos casos con enviar el importe faltante en otro Bizum, mientras que, si te has excedido, la única solución posible será contactar con el destinatario para que éste devuelva la cantidad sobrante.

Otros errores habituales al usar Bizum

Continuando con errores comunes en el uso de este método de pago, hay que destacar el de no declarar Bizum a Hacienda cuando se sobrepasa el límite. Las propias entidades bancarias son quienes deben informar a Hacienda sobre los movimientos de sus clientes para evitar posibles fraudes. En este sentido, conviene aclarar que la cantidad máxima de dinero que se puede recibir o enviar a través de Bizum es de 1.000 euros, y la Agencia Tributaria limita el máximo dinero a enviar sin declarar en 10.000 euros al año. Por lo tanto, si se supera esta cifra, existe la necesidad de declararlo ante el fisco, aunque sea particular, ya que los autónomos deben declarar todos los envíos de dinero recibidos.

Por último, hay que mencionar el uso de conceptos prohibidos. En muchas ocasiones, con motivos humorísticos, se utiliza el campo opcional de concepto de Bizum para bromear, y en el caso de que el mensaje sea sospechoso se podría recibir una llamada bancaria pidiendo explicaciones. Por ello hay que evitar palabras relacionadas con armas, secuestros, sanidad, blanqueo de dinero, prostitución, muerte o narcotráfico.