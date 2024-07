'Ley Mbappé': estos son los beneficios fiscales para los deportistas extranjeros

Kylian Mbappé aterriza este martes en la capital de España para ser presentado oficialmente en el estadio Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid. El club blanco dará la bienvenida a uno de los mejores jugadores del fútbol en este momento y sin duda una de las incorporaciones más deseadas por todos los madridistas desde hace años. Tras años de rumores y vaivenes, el astro francés recala en el conjunto blanco tras acabar contrato con el PSG y se pondrá a las órdenes del Carlo Ancelotti. Además de que marqué muchos goles con los de Chamartín su llegada ya ha bautizado una de las propuestas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso la cual contempla rebajas fiscales para los nuevos contribuyentes que vengan desde el extranjero a la Comunidad de Madrid, y que ya ha sido bautizada como la Ley Mbappé.

La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso trabaja en una norma destinada a los extranjeros y a aquellos ciudadanos españoles que no hayan vivido en España en los últimos cinco años y quieran invertir en la región. En concreto, se trata de una nueva deducción en el IRPF que se aplicará, previsiblemente, en la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2024.

Todo aquel que cumpla estas condiciones, se traslade a Madrid y decida invertir en deuda pública, bonos, pagarés, deudas con terceros o compra de acciones o participaciones, se quedan fuera las destinadas a vivienda, se podrá desgravar el 20% del total de la inversión realizada en activos financieros en la cuota autonómica del impuesto, siempre que se mantenga durante los siguientes seis años.

Cuándo se aprobará la ley Mbappé

Una vez aprobado, será remitido a la Asamblea, donde el PP tiene mayoría absoluta, para su tramitación parlamentaria y aprobación final. La pasada legislatura Vox tumbó la iniciativa, en el que fue uno de los mayores desencuentros entre el Gobierno de Ayuso y esta formación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha defendido el modelo económico de la región basado en una baja fiscalidad "que no castigue a las empresas" y una Administración "amable y eficaz, con menor burocracia posible".

Con esta nueva medida no se establece tope máximo ni mínimo, es decir, este incentivo será aplicable a partir del primer euro invertido. El único límite anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20%, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco. De esta manera, un madrileño retornado o extranjero que invierta 1 millón de euros, se podrá deducir el 20% del total (200.000 euros) si su cuota de IRPF para ese año es igual o superior. En caso contrario, lo que no se pueda aplicar ese año, se repartirá en los cinco siguientes ejercicios.

Ley Beckham y Mbappé

Esta medida fiscal que quiere aplicar la Comunidad de Madrid viene como anillo al dedo a los clubes deportivos como Real Madrid y Atlético de Madrid, entre otros, ya que todos sus fichajes internacionales podrán beneficiarse de la conocida ya como Ley Mbappé. Este beneficio recuerda a otra rebaja fiscal aprobada en el momento en el que David Beckham fichó por el conjunto blanco en el verano de 2003.

La Ley Beckham se trataba de un régimen fiscal especial para desplazados, que les aplicaba un tipo impositivo del 24%, más ventajoso que el 43% que gravaba hasta ese momento las rentas más elevadas. Una ley en la que los futbolistas quedaron fuera durante el peor momento de la crisis económica en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.