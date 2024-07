Lebron James, abanderado de EEUU en París: del fútbol a las pizzas, todos sus negocios

El último partido en la carrera de LeBron James está cada vez más cerca y, por el momento, se despide de los JJOO en la cita de París 2024. Cerca de los 40 años, con 22 temporadas como profesional y varios récords en su haber, busca sumar una nueva medalla olímpica a su palmarés. Es un icono del deporte y de la cultura norteamericana, uno de los deportistas más ricos de todo el mundo y además, ha emprendido varios negocios.

Uno de los motivos que le han llevado a continuar en activo es jugar junto a su hijo Bronny. Algo que conseguirá la próxima temporada en la NBA, ya que ambos jugarán en Los Angeles Lakers. Estos son los cuartos Juegos Olímpicos para 'King' James, que ya ganó dos oros (Pekín 2008 y Londres 2012) y un bronce (Atenas 2004) con el Team USA. Además, suma cuatro anillos, cuatro MVPs, 20 convocatorias en el All Star Game y el récord de anotación histórico de la NBA (más de 40.000 puntos).

Elegido para ser el abanderado de EEUU

Apenas cuatro días antes de la Ceremonia de Apertura, se conocía que el máximo anotador de la historia de la NBA, Lebron James, iba a ser el abanderado de su país. "Es un honor increíble representar a los Estados Unidos en este escenario global, especialmente, en un momento que puede unir a todo el mundo. [...] Los deportes tienen el poder de unirnos a todos y estoy orgulloso de ser parte de este momento tan importante", aseguraba.

Es el cuarto deportista que más dinero gana en 2024

Como cada año, Forbes publica la lista de los deportistas de todo el mundo que más dinero ingresan en sus cuentas bancarias por conceptos de salario y patrocinio. Y LeBron James siempre está en las primeras posiciones junto a Cristiano y Leo Messi. En el año 2024, el mejor pagado es el portugués (260 M$), y el argentino es tercero (135 M$). Entre ambos se ha colado Jon Rahm, el golfista español que se ha unido al LIV Golf de Arabia Saudí (218 M$).

En cuarta posición aparece LeBron James, que va a ingresar en 2024 un total de 128 M$. Su salario anual en Los Angeles Lakers es de 43 M$, mientras que el resto lo gana fuera de las canchas gracias a los patrocinios de marcas como EA Sports (videojuego 2K), AT&T, Beats, Crypto.com, GMC, KIA Motors, RIMOWA, Walmart, Ruffles, o Tonal. En 2021 cambió Coca-Cola por PepsiCo. Pero su mayor ingreso procede de Nike, ya que desde 2019 firmó un contrato a cambio de 30 millones anuales hasta que se retire. Sin duda, es un icono del deporte mundial.

Debutó en la NBA en 2003 y se estiman unas ganancias de unos 480 M$ en salarios entre los Cavaliers, los Heat y los Lakers. Y más de 900 M$ por patrocinios en todo este tiempo. Así, su fortuna total, según Forbes, se estima en 1,2 billones de dólares. Es el primer jugador de la NBA en activo que llega a ser billonario. En 2014, en una entrevista para GQ, ya advirtió que su reto era convertirse "en un hombre con mil millones" en el banco. Y lo ha conseguido.

El conglomerado audiovisual de Lebron James

LeBron James se forjó en los suburbios americanos. Su madre e tuvo soltera a los 16 años. Protagonizó una vida nómada junto a su ella, hasta que 12 años después se afincaron en SpringHill Apartments, uno de los barrios más peligrosos de Akron (Ohio). Allí cambió su vida. Y en agradecimiento, le puso el nombre a su primera empresa, SpringHill Entertainment (2007), una productora de entretenimiento que creó para producir More Than a Game, un documental sobre su último año de instituto. Después creó otras dos empresas, Robot Company y Uninterrupted, dedicadas a la consultoría de marketing y una plataforma para deportistas, respectivamente.

Estas tres empresas se integraron en 2020 en SpringHill Company, en la que además de James, participa Serena Williams y Maverick Cartes. La estrella de la NBA levantó un imperio de 1000 M€ para crear esta compañía de producción audiovisual y entretenimiento que ya ha firmado grandes acuerdos con Disney Television Studios, ABC Signature o Universal Pictures.

En 2021 produjeron Space Jam: A New Legacy, en la que participa el propio LeBron. Además, cuentan con una decena de películas y varias series, como The Playbook, The Crossover o The Wall. Están disponibles en las principales plataformas de streaming como Netflix, Max (HBO) o Disney +, y cadenas como NBC o CBS. También documentales sobre deportistas, como Neymar o Naomi Osaka.

Fenway Sport Group y Draftking, sus inversiones en el mundo del deporte

En 2011 se unió a este grupo en busca de oportunidades de negocio. Y se ha convertido en uno de los grandes poderes del deporte mundial. Son propietarios del Liverpool, los Boston Red Sox de la MLB, los Pittsburgh Penguins de la NHL, de varios estadios deportivos (Anfield, Fenway Park) y varias cadenas de televisión (NESN).

La idea de LeBron James es convertirse en el segundo jugador que compra una franquicia de la NBA, algo que ya hizo Jordan. El destino que más veces ha sonado es Las Vegas. Pero deberá hacerlo con un grupo inversor detrás, ya que el valor de un equipo de la NBA va desde 1.500 hasta 5.800 millones, una cifra que aumentará en 2025 con la firma del nuevo contrato televisivo.

También relacionado con el deporte, a comienzos de 2024, James se asoció con DraftKings, un grupo de adinerados que invierten en la nueva empresa comercial del mundo del golf, PGA Tour Enterprises.

Otros negocios en los que ha invertido 'King' James

En los JJOO de 2008, LeBron se asoció con Beats Electronics, que entraba en el mercado de los auriculares por entonces. Los promocionó en la previa de los partidos y se los regaló a los integrantes del equipo de EEUU. Una campaña de marketing como pocas en la historia. Seis años después, el jugador ganó 30 millones de dólares con la venta de la empresa a Apple por 3.000 millones.

LeBron James y Bronny James protagonizan el nuevo anuncio de Beats by Dre pic.twitter.com/PdcTkPJWQQ — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) October 17, 2022

También ha participado en la marca de bicicletas Cannondale, en Beachbody, una empresa de fitness que cotiza en bolsa, o en la cadena de restaurante Blaze Pizza, en la que invirtió hace años rechazando a McDonalds. Es una franquicia con más de 300 locales en EEUU, conocida por preparar las pizzas en 180 segundos.

Hace unos años se sumó al negocio de tequila con Lobos 1707, con el que logró ganar el prestigioso premio The San Francisco World Spirits Competition. Por si fuera poco, su inversión en ladrillo se estima en unos 80 M$. Se conocen tres mansiones en Akron, en Los Ángeles y en Beverly Hills.

Por último, el jugador también participa en proyectos sociales y benéficos. A través de LeBron James Family Foundation impulsa escuelas de primaria y gasta decenas de millones de dólares para que esos niños puedan estudiar en la universidad.