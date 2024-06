Las organizaciones agrarias prevén una buena cosecha este año... sin cambios en los precios

"Ha hecho el clima perfecto para la producción de cereales", resume el director de cultivos herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias a 'La Información' para explicar la última actualización de las previsiones de cereal que dio a conocer ayer esta organización agraria. En concreto, para este año proyectan una cosecha de 22,53 millones de toneladas (de los que 3,48 millones de toneladas corresponderían al maíz), a pesar de tener un 2,47% menos de superficie de media menos en los últimos 3 años. Una producción que contrasta con los 10,38 millones de toneladas del año pasado y lo convierte en la novena mejor cosecha española desde 1992 (la peor fue el año pasado). ¿El motivo? Catón habla de la ausencia de estrés hídrico en los decisivos meses de abril y mayo, de tal manera que el grano de la espiga se ha formado sin problemas. Todo lo anterior abona el convencimiento de que habrá pocos movimientos en los precios en origen que, en diversas lonja, mantienen una tendencia hacia la baja.

Desde la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) estiman una producción de 18,39 millones de toneladas sin maíz (un 128,77% más que en 2023) y apuntan hacia "unos mercados internacionales equilibrados y bien abastecidos". Al respecto el secretario general de ACCOE, José Manuel Álvarez, habla de "una situación climática muy buena, aunque menos positiva en el arco mediterráneo (desde Cataluña hasta Albacete)" y reconoce el buen desempeño de Castilla y León. En este sentido, recuerda que España es deficitaria y que debe importar alrededor del 40% de la demanda. En concreto, según el balance de Cereales del Ministerio de Agricultura para la campaña 2023-2024 actualizado a febrero de este año, España demandará 36,37 millones de toneladas y se debería importar más de 24 millones de toneladas. Detrás de esta fuerte demanda están las 26,37 toneladas que estimaba Agricultura que se necesitarán para alimentar la cabaña ganadera.

"Somos una gota de agua sin capacidad para influir en mercados internacionales como el de Chicago", apunta Álvarez quien cree que en el actual contexto a pesar de los "problemas" con el trigo en algunas zonas de Rusia, países productores tan relevantes como Francia y Estados Unidos van a tener buenas cosechas. Para Nato Meneses, responsable de la sectorial de Cereales de Asaja, las previsiones de Cooperativas España son demasiado optimistas y recuerda que España debe importar gran parte de su producción para destinarla a la alimentación animal, y apunta que es "fácil" importar desde países como Argentina, Brasil y Ucrania. "Los puertos están llenos", constata durante una llamada con este medio.

Precios a la baja o estancados

Entonces, ¿y los precios? El representante de Asaja critica que el valor en origen haya llegado a estar más baratos en España que en un país exportador como Francia. En concreto, si se echa un ojo a las pocas operaciones que se han producido en los últimos días en lonjas como Salamanca, donde productos como el trigo blando ha pasado de cotizar 222 euros/tonelada a 214 euros. En cebada se ha pasado de 205 euros a 195 euros por tonelada. Más al sur, en la lonja de Sevilla entre el pasado 11 y 18 de junio, el trigo duro ha caído una media de 5 euros por tonelada. Mientras que el triticale nacional ha descendido 9 euros de 215 a 206 euros/tonelada.

"Es curioso que importamos casi el 50% de la demanda y que tengamos un precios más baratos y deprimidos" que un país exportador como Francia, protesta. En esta línea, afirma que "con la cosecha no cubrimos costes" y explica que se están encontrando con "problemas" en el uso de productos como los fertilizantes y "trabas burocráticas con los fitosanitarios: no tenemos herramientas contra las plagas y las malas hierbas". A pesar de todo lo anterior, Meneses habla de "una cosecha bastante aceptable" y señala que en el arco mediterráneo las cosechas no están siendo tan buenas.