Kylian Mbappé, una máquina de hacer dinero: sus inversiones y negocios fuera del fútbol

La de Mbappé ha sido la nariz más cuidada y que más interés ha generado en los últimos tiempos. Finalmente, no se la rompió en el primer partido de la Eurocopa y continúa siendo el referente de Francia. Porque no solo es uno de los futbolistas mejor pagados y más importantes del mundo, también es una figura comercial que genera ingresos millonarios fuera de los terrenos de juego.

En ese golpe contra Danso, jugador de Austria, había muchos millones de euros en juego. El de Nike, la marca que viste a Francia, y sus patrocinadores, como son Uber Eats, Orange, Volkswagen o Xbox, entre otros. Pero también el de la UEFA y todos los acuerdos de la competición, que por unas horas temieron que el mejor jugador del torneo no pudiera volver a jugar en la Eurocopa.

En 2022, poco después de firmar un megacontrato de más de 600 millones de euros con el PSG, hablaba en The New York Times sobre sus intenciones de futuro. "Quiero ser más que el tipo que patea la pelota y termina su carrera, se va al yate y cobra su dinero. A veces la gente puede pensar que es mucho y que tengo que enfocarme en jugar fútbol, pero yo creo que no. Creo que el mundo ha cambiado".

Mbappé, en la lista de los jugadores mejor pagados

Kylian Mbappé, flamante fichaje del Real Madrid para las próximas cinco temporadas, está dentro de la lista de los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2024. Un ranking liderado por dos deportistas que compiten en Arabia Saudí, como Cristiano Ronaldo (260 M$) y el golfista español Jon Rahm (218 M$), que se unió recientemente al LIV Golf. Y tres que lo hacen en Estados Unidos: Leo Messi (135 M$), Lebron James (128M$) y Giannis Antetokoumpo (111 M$).

En sexta posición aparece Kylian Mbappé, con unas ganancias de 110 millones de dólares. De ellos, 90 son por acuerdos comerciales. Pero además, el futbolista francés cobrará la prima de fichaje del Real Madrid, que estará cercana a los 100 millones de euros, por lo que se situará en el top 3 de los deportistas mejor pagados cuando termine el año 2024. Su sueldo rondará los 30 millones de euros brutos por temporada.

Mbappe, imagen de varias marcas de moda

Apenas tiene 25 años, pero en sus siete temporadas en París ha ganado mucho dinero. Mbappé es una marca en sí mismo y ha sido la figura elegida por EA Sports como imagen de uno de los videojuegos más conocidos del mundo durante tres veranos consecutivos. “Representar las tres ediciones del juego FIFA es un sueño hecho realidad. Este juego ha estado conmigo desde mi infancia y sigue siendo una fuente de entretenimiento diario con mis amigos", afirmaba el jugador en su página web.

En la misma hay un espacio para los proyectos en los que ha estado ligado en los últimos años. Uno de los primeros fue 'Je m'appelle Kylian', un cómic en el que contando detalles sobre su vida, en el que trata de concienciar a los niños y para los jóvenes.

El delantero parisino siempre apoya a los más pequeños y en 2020 impulsó la Asociación Inspired By KM. En otra de las campañas en las que participa Mbappé va de la mano con Good Goût, comprometida con enseñar a comer de forma saludable a los niños.

Las marcas de moda también se 'pelean' por él. Una de sus campañas más conocidas las protagonizó para Oakley en el corto 'Be Who You Are'. Pero además de gafas de sol, es embajador de Nike. Y de los relojes de Hublot. Son las tres marcas que más dinero dejan en sus arcas. También tiene un acuerdo para campañas en Francia con Dior, que como Hublot, pertenece al grupo LMVH.

De hecho, hace unas semanas presentó el reloj oficial del torneo que se disputa en Alemania, el Big Bang e Gen 3 UEFA EURO 2024TM. Esta disponible en la tienda online de Hublot y tiene un precio de casi 7.000 euros. Es de cristal de zafiro irrayable, cuenta con un procesador Qualcomm® Snapdragon WearTM 4100+, ocho sensores diferentes y sistemas de conectividad GPS, Bluetooth, Wi-Fi y de pago con tecnología NFC.

Los negocios e inversiones de Mbappé fuera del fútbol

Todos sus negocios fuera del fútbol están dirigidos por un equipo de profesionales. Interconnected Ventures es la sociedad gestora de su imagen. Acumula más de 16,6 millones de euros de beneficios desde su creación en 2017. La dirige Ziad Hammoud, que antes formaba parte de beIN Media Group y consejero de Premier Padel (promovido por Qatar Sports Investments).

También es dueño de dos inmobiliarias y de una productora (Zebra Valley), desde donde se negocian sus asuntos de comunicación, y que tiene acuerdos con la NBA y su amigo Lebron James.