¿Juegas al Euromillones? Estos son los errores más habituales según los expertos

Son muchas las personas que sueñan con que les toque la lotería en algún momento de su vida. El sorteo del Euromillones es uno de los favoritos de los españoles, por su gran premio, ya que se convertirían en millonarios de la noche a la mañana. Con Loterías y Apuestas del Estado y un poco de suerte, podrás empezar a hacer realidad tus sueños más caros como comprar una casa, terminar de pagar la hipoteca de tu vivienda o un viaje. Pero muchas veces la ilusión de hacernos millonarios se queda muy lejos por los errores que cometemos al jugar a sorteos como el Euromillones. Para hacer realidad este deseo, la Administración valenciana Lotería Castillo de Alaquàs ha examinado cuáles son las claves para convertirse en millonario.

Para participar existen varias opciones, una de ellas es la selección aleatoria de los cinco números y las dos estrellas y, es uno de los fallos que cometen muchos jugadores. El personal de Castillo recomienda tomarse un tiempo para elegir los números que queramos, ya que el lotero automático puede seleccionar números muy próximos y combinaciones poco probables.

Otro error que solemos cometer a la hora de jugar es centrarnos siempre en apostar en el mismo juego, dicha administración resalta que existen otros juegos que tienen un mayor índice de probabilidad de ganar, ya que contienen menos números que acertar.

Apostar una y otra vez muchas veces nos genera una rutina que puede acabar con gran parte de nuestro dinero. Por ello, los loteros recomiendan establecer un presupuesto determinado cada mes, que se debe cumplir para no sobrepasar los límites de las apuestas y no entrar en un círculo vicioso. Además, no fiarse de boletos es otro consejo, y es que se deben evitar las reventas y pagar precios más altos de los que ofrecen las Administraciones de Lotería. De esta forma podemos evitar estafas y engaños.

Por último, desde esta administración valenciana recuerdan que existe un plazo para reclamar el premio, miles de premios no son reclamados por los ganadores. Si finalmente eres uno de los afortunados y has sido premiado con el premio de Euromillones estate atento a la fecha para que te desembolsen el dinero que has ganado. Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el plazo máximo que existe para cobrarlo es de un trimestre desde el día del sorteo y una vez sobrepasado ese tiempo, se pierde todo derecho a recibir el dinero y el importe correspondiente pasará a manos del Tesoro Público.