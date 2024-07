El millonario José Elías desvela su clave para contratar: "La decisión la tomo por lealtad"

José Elías Navarro, fundador de Audax Renovables, ha vuelto a compartir sus experiencias en el mundo empresarial y en esta ocasión lo hace sobre cómo formar un buen equipo para tu empresa. Presente en la lista Forbes de las personas más ricas de España ha desvelado que una de las claves es entender a los trabajadores y confiesa que parte de su tiempo lo invierte en entender, empatizar, sentarse con ellos y entender los problemas de sus trabajadores. Esta declaración ha tenido lugar en su podcast donde compartió en esta ocasión opiniones con Ramón Mendez, creador de 'Tu Buen Camino', una agencia especializada en el Camino de Santiago.

La técnica de José Elías para captar talento

Si se quiere formar el mejor equipo posible dentro de una empresa, algo relevante es acertar a la hora de contratar personal o ascender a aquellos que ya forman parte de la estructura. Para Méndez, "la mejor forma de montar un equipo es despidiendo", dice, ya que ambos protagonistas coinciden en que "en una hora -de entrevista-, es imposible decidir", por lo que, al final, donde se va a ver si contratar a un trabajador determinado ha sido una buena o mala decisión va a ser cuando realmente esté trabajando. Por ello, José Elías afirma que la contratación incluso se hace "al tuntún".

A pesar de esa aleatoriedad, eso sí, a la hora de contratar, no es que no haya ninguna valoración por su parte y que se contrate al primero que aparezca por la puerta, sino que el dueño y fundador de Audax Renovables tiene una serie de criterios a la hora de captar talento. "El 70% de la decisión la tomo por lealtad, el 20% por actitud y el 10% por aptitud", defiende, exponiendo que le da igual "si sabes o no", ya que "en una hora, todo el mundo te vende la moto". De esta forma, gana importancia la lealtad, algo que recalca en numerosas ocasiones y razón por la que prefiere "subir gente de abajo", es decir, ascender a personal que ya forma parte de su empresa.

José Elías expresa que él prefiere confiar en aquellos con los que ha trabajado antes que empezar a trabajar con alguien a quien no conoce, siendo esto algo que "siempre me ha funcionado mejor", comenta en su podcast. "Prefiero ampliar el sueldo y el trabajo de alguien que creo que es leal y subirlo a fichar a alguien de fuera", asegura José Elías, algo que le ha funcionado y que incluso "me ha llevado a poder diversificar mi grupo empresarial, con gente en las verticales en las que confío y a la que les doy su parcela de decisión".

Cómo hacer para expulsar a aquellos que no funcionan

De la misma manera que encontrar a la gente adecuada se convierte en algo fundamental en las empresas, el prescindir de aquellos que realmente no son productivos se hace igual de importante. Méndez decía que despedir era la mejor forma de montar un buen equipo y, en este aspecto, José Elías destaca que para él esto no es problema, ya que considera que "cuando tienes un equipo suficientemente rodado y entrenado, el propio equipo es el que te hecha a las personas que no funcionan". Así, expresa el millonario que "lo que mejor me ha funcionado es la auto-expulsión, que es que el propio equipo te los expulsa"".

Ahora bien, esto no quiere decir que las empresas no tengan trabajo, ya que también opina que se van "a tener que poner las pilas con la captación de talento", debido principalmente a que "la gente cada vez está menos apegada al trabajo". José Elías lo compara con años atrás, donde trabajadores mantenían un mismo empleo durante toda su vida. Ahora, en cambio, son muchos los que rápidamente se cansan de un empleo y deciden optar por cambiar, una situación a la que también tienen que hacer frente.

Por esta razón, las instituciones deben "enamorar" al trabajador, dice el empresario, encontrando el principal incentivo en, por supuesto, dinero, aunque no es lo único que los empleados tienen en cuenta. "Se enamora con dinero, porque no se puede enamorar con otra cosa, pero también con conciliación, empatía, ventajas...", dice, defendiendo que los trabajadores buscan "incentivos adicionales al sueldo", ya que "siempre va a haber alguien que pague más". Esto, relacionado con lo que expresó sobre la jornada intensiva, donde comentó que los trabajadores requieren de más cosas más allá del dinero.