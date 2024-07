Jordi Wild confiesa lo que puede llegar a ganar en un mes: "Está muy bien pagado"

Jordi Wild se ha convertido en una de las personas más relevantes dentro del mundo de la creación de contenido, ya no solo en España sino en todo el territorio hispanohablantes. A través de su podcast 'The Wild Project' multiplicó su audiencia y, ahora, ha pasado de entrevistador a entrevistado, acudiendo al podcast 'La Placita Amarilla', dirigido por Marcos, Darío y Víctor, quienes saltaron al foco público apareciendo en vídeos del youtuber IlloJuan. En este último episodio, Jordi Wild desveló cuánto dinero puede llegar a ganar en un mes, una cantidad que puede llegar a sorprender a muchos y que tributará por la nueva Ley para influencers, que también afecta a otros como Ibai Llanos o ElRubius.

Los inicios de Jordi Wild en Youtube se remontan hasta 2013, cuando creó 'El Rincón de Giorgio' y empezó su andadura como creador de contenido. Desde entonces, su canal acumula algo menos de 12 millones de suscriptores, sino una las personas más seguidas del país. Aun así, no es este su canal más relevante ahora mismo, sino que en 2020 lanzó 'The Wild Project', un canal de podcasts donde entrevistaría a personajes de todo tipo de ámbitos que ahora mismo se sitúa con alrededor de cinco millones y medio de seguidores, lo que, a su vez, le ha "catapultado económicamente", según ha contado.

Esto puede ganar Jordi Wild gracias a su podcast

En ese último episodio de 'La Placita Amarilla', dejaron un espacio final para hacer una serie de preguntas más incómodas a Jordi Wild, destacando una en concreto: "¿Cuánto es lo máximo que puedes llegar a ganar en un mes?". A diferencia de la reticencia que muestran muchos influencers, Jordi desde el principio afirmó que lo iba a decir, aunque, eso sí, decía que no le gustaba "porque no me mola la ostentación y no me ha molado nunca, odio a la gente ostentosa". Además, teniendo en cuenta que tiene "patrocinios anuales", aseguraba que era un tema "muy complicado".

Una vez dicho esto, Jordi Wild se lanzó a dar un intervalo de lo que puede llegar a ganar: "Pueden haber meses de entre 200.000 y 300.000 euros. El máximo no lo sabría exactamente". De esta forma, si consideramos una ganancia de 250.000 euros mensuales en un mes de 30 días, estaríamos hablando de un ingreso de más de 8.000 euros diarios. Esta es una cifra muy grande, pero el youtuber defiende que, en realidad, no se fija en lo que ingresa. "Es una cosa que tiene el dinero curiosa y es que cuando, por suerte, y yo soy un 'mega afortunado', tienes la fortuna de tener un trabajo que está tan bien pagado, hay un momento en el que no me fijo casi en lo que gano", aseguraba. Lo único que mira, eso sí, es "que no me timen y que me paguen lo que me deben".

Ahora mismo, con el gran éxito que está teniendo 'The Wild Project', admite que es gracias a ello por lo que le va tan bien, algo que, según dice, "está muy bien pagado". Ahora bien, la situación no siempre ha sido así para él a pesar de que contase con millones de seguidores en su otro canal. "Yo cobraba fatal con 'El Rincón de Giorgio', era un youtuber ratio visitas / dinero, horrible", cuenta. Además, incluso tuvo una mala experiencia: "Me arruiné dos veces porque uno de mis mejores amigos me estafó y eso me provocó problemas que me volvieron a arruinar". Por esa experiencia, y a pesar de que se haya repuesto y ahora le vaya muy bien, Jordi Wild dice "saber "lo que es estar a cero".