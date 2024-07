John Cena dejará la lucha libre: cuánto dinero ha ganado

El nombre de John Cena se ha convertido en más que una estrella de la lucha libre. Después de más de 20 años de carrera, el luchador profesional ha decidido que pondrá un punto y final en el próximo 2025, según anunció en el evento Money in the Bank, celebrado en Toronto. A sus 47 años y con 16 títulos de campeón del mundo, deja la competición siendo el luchador más laureado de la WWE junto a Ric Flair, lo que le ha llevado a acumular una fortuna de millones de euros, algo que se amplifica aún más si se suman sus ingresos como actor.

John Cena, a pesar de que en estos últimos años no haya estado dedicando todo su tiempo a la lucha libre, se ha convertido en uno de los mejores pagados de toda la competición, atrayendo a miles de aficionados cuando tiene lugar una pelea con él como protagonista. Tal es su calibre que solo un luchador se embolsa más dinero que él de manera anual, siendo este Brock Lesnar, con una cifra que asciende hasta los 12 millones de euros. En el caso de Cena, que por momentos ha sido el mejor pagado de toda la disciplina, su sueldo anual estaría en los ocho millones de euros, según publicaba Marca.

Comienzos difíciles y su sueldo en la WWE

John Cena ha sido una de las caras más importantes de la WWE en el siglo XXI. Sin embargo, según desveló en el podcast Impaulsive, al empezar su carrera tuvo muchas complicaciones. John Cena cuenta que firmó su primer contrato como luchador después de dejar su trabajo, con una retribución de 12.500 dólares anuales, algo más de 11.500 euros, llegando a vivir en su coche, cuenta. A partir de ahí, fue ascendiendo poco a poco con contratos que se iban duplicando. Primero, a 25.000 anuales; más tarde, a 50.000. Esta fue la situación, firmando cantidades mayores hasta convertirse en uno de los mejor pagados.

De esos 12.500 dólares al año ha llegado a los 8,5 millones que cobra actualmente, a lo que también habría que sumar el medio millón que ingresa por cada gran evento en el que participa. Además, si algo ha creado Cena es una marca personal, con muchos fanáticos repitiendo su frase 'You Can't See Me' allá por donde pisa. Es por ello que, sumado a su sueldo y la cantidad que se lleva por los grandes eventos, recibe un 5% de las ventas de su merchandising.

Su carrera como actor y otros ingresos

A pesar de que John Cena deje el ring en el próximo 2025, donde sí podremos seguir viéndole es tanto en la gran pantalla como en la pequeña, ya que su carrera como actor va a continuar. Su etapa de luchador le llevó al foco público y esto es algo que aprovechó para saltar al mundo del cine, teniendo su primer gran papel en 'Persecución extrema' (The Marine en inglés). A pesar de que él no haya revelado cuánto ganó, en el portal TheStreet hablan de que por esta película se llevó unos 280.000 dólares, es decir, más de 250.000 euros.

Esa fue su primera gran aparición, pero desde entonces ha pasado por mayores producciones que, como consecuencia, le han llevado a ganar cantidades bastante mayores, números publicados también por TheStreet. En la saga de 'Fast and Furious', por ejemplo, se habla de que ha ganado unos cinco millones de euros, mientras que en 'Escuadrón Suicida', donde interpretó al personaje Peacemaker, sus ganancias ascendieron hasta los siete millones. Este último proyecto, además, le abrió las puertas a la serie individual de su personaje, donde cobró medio millón de dólares por episodio, que en total sumaron algo más de 3,5 millones de euros.

Igualmente, John Cena ha sido una figura que ha atraído a muchas marcas a la hora de hacer anuncios, lo que, a su vez, le ha llevado a tener gran fama entre los niños. En este sentido, el luchador tiene el récord de más deseos cumplidos en la fundación de 'Make a Wish', con un total de 650 encuentros con niños en estado crítico. Todo esto, le ha llevado a ser una de las personas más relevantes ya no solo en el mundo de la lucha libre, razón por la que se espera una gran expectación de cara a su gira de retirada en 2025.