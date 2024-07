El dinero que gana J.K. Rowling gracias a Harry Potter y con la nueva serie de Max

El nombre de J.K. Rowling va ligado al de Harry Potter. Joanne Rowling (Yate, 31 de julio de 1965), quien también firma con el seudónimo de Robert Galbraith, cumple 59 años. Esta saga la ha convertido en una de las mujeres más ricas del mundo según listas como las de Forbes o el Sunday Times Rich List.

Durante algunos años J.K. Rowling vivió de las ayudas sociales. Pero en solo cinco años se convirtió en multimillonarias gracias a sus novelas. Su patrimonio, según Forbes, es de unos 1.000 millones de dólares. Aunque es cierto que la revista la sacó de los listados de las personas más ricas debido a que en varios años, como en 2012, donó cientos de millones de dólares a diferentes organizaciones benéficas.

El dinero que J.K. Rowling ha ganado con Harry Potter

El primer libro de la saga se estrenó en 1997 y desde entonces ha conseguido vender más de 500 millones de libros en todo el mundo. Solo entre junio de 2019 y junio de 2020 vendió casi 2,6 millones. Esto le sirvió a J. K. Rowling para ser la segunda autora mejor pagada del mundo en el año de la pandemia, detrás del prolífico James Patterson, según Forbes. Obtuvo unas ganancias de 20 millones de dólares.

En 2001 llegó a los cines la primera película, Harry Potter y la piedra filosofal, que terminó por convertirla en una de las sagas más conocidas de la historia. Diez años después se estrenó la octava y última hasta la fecha, Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2. Entre todas ellas han generado más de 7.700 millones, según diferentes estimaciones, de los que la autora se queda con un 15%, es decir, ha ganado más de 1.200 millones de dólares solo con las películas.

El dinero que genera 'Wizarding World'

Wizarding World (Mundo Mágico en español) es la franquicia centrada en el universo Harry Potter, tanto los libros como las películas. Incluye también la saga de Animales fantásticos y la fundó junto a Warner Bross.

Pero no se queda ahí. Porque todo el universo alrededor de Hogwarts, que incluye merchandising y todo tipo de productos han generado más de 25.000 millones de dólares, de donde también se ha llevado una parte.

También la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, que registró 2,3 millones de dólares en ventas de entradas en una sola semana, la cifra más alta de cualquier musical no musical en la historia de Broadway. También es la creadora de Portkey Games y Pottermore.

La nueva serie de Harry Poter se podrá ver en Max

Todavía habrá que esperar un poco, pero en los planes de MAX está estrenar la primera temporada de la serie de Harry Potter entre 2025 y 2026. Contará con siete temporadas, una por cada libro, y durará más de 10 años. Cada una de ellas tendrá de 8 a 10 episodios de una duración de una hora. La idea inicial es que esta serie sea lo más fiel posible a los libros y recupere detalles que quedaron fuera de las películas por una cuestión de tiempo.

La vicepresidenta de Warner Bros Discovery para España y Portugal, Rosa Tévar, ha revelado recientemente que el elenco de protagonistas será diferente a los que participaron en las películas, aunque será complicado sustituir a Daniel Radcliffe, Emma Watson o Rupert Grint.

MAX ya ha anunciado que será una superproducción de la plataforma, que llevará el sello de HBO, y no escatimarán en gastos. Será la mayor inversión de Warner de la historia. Estará a la altura de La casa del dragón, Juego de tronos o GoT en cuanto a presupuesto.

Se estima que J.K. Rowling ganará unos 16 millones de libras por cada temporada, es decir, unos 100 millones de libras en total. La autora estará muy implicada en el proyecto, ya que ejercerá como productora ejecutiva.