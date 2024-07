La fortuna de Iga Swiatek, número 1 del tenis: la deportista femenina que más dinero gana

Iga Swiatek (Varsovia, 2001) llega a París como la gran favorita para conseguir el oro en los Juegos Olímpicos. Se maneja en la tierra batida de la Philippe Chatrier como en su casa, y ha ganado Roland Garros en cuatro ocasiones con tan solo 23 años. En tiempos marcados por la irregularidad de las tenistas, la polaca es la más consistente y dominadora del circuito. Llegó al WTA Tour en 2019 y en estos años ha mejorado su juego hasta convertirse en la mejor, ser el reclamo de las grandes marcas y la deportista que más dinero ingresa.

La tenista polaca acumula más de 110 semanas en el número 1 del ranking WTA, y solo hay ocho jugadoras en la historia que la superan. Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams o Monica Seles son algunas de ellas. Pero viendo su trayectoria, a buen seguro ascenderá posiciones. En septiembre se colocará en la sexta posición, ya que habrá superado a Justine Henin y Ashleigh Barty.

Fuera de las pistas, Iga es una apasionada de los gatos y disfruta con las novelas y la música. Sus grupos preferidos son Pearl Jam, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers y AC/DC, aunque también le gusta el jazz y el pop.

¿Cuánto dinero ha ganado Iga Swiatek en su carrera?

La actual número 1 del circuito WTA ya ha ganado cinco Grand Slam (Roland Garros 2020, 2022, 2023 y 2024, el US Open 2022), y un total de 22 títulos, que incluyen un WTA Finals y diez WTA 1000.

Esto se traduce en casi 31,5 millones de dólares de ganancias en premios por victorias. Solo en 2024 va camino de los 7 millones. Después de ganar recientemente en Madrid, fue portada de la revista Elle en Polonia, y la definían como "la deportista polaca más popular y la mejor tenista del mundo".

Swiatek cerró el año 2023 como la deportista femenina con más ingresos. Según Forbes, entre los premios deportivos y los patrocinios, engordó sus cuentas con 23,9 millones de dólares.

Las grandes marcas llaman a su puerta: los patrocinadores de Iga Swiatek

En 2023, la polaca ingresó 14 millones solo por acuerdos publicitarios. Consiguió nuevos contratos de patrocinio con Visa, Oshee (bebidas deportivas) e Infosys (tecnología y consultoría). También tiene acuerdos anteriores con Rolex, Lego o Tecnifibre.

Además, cambió Asics por On, el gran proyecto deportivo de Roger Federer, uno de sus negocios después de retirarse del tenis. El suizo tiene claro quien será la dominadora del circuito en los próximos años. Unas semanas antes de los JJOO de París, la marca y la tenista han colaborado en un cortometraje, Beyond Number One (Más allá del número uno), en el que cuenta como ha vivido estos años en los que ha pasado de ser una desconocida a ser la número uno.

“Todavía estoy aprendiendo”, cuenta sobre su relación con las empresas. “Diría que sé más sobre las oportunidades que me brindan las asociaciones como jugadora y como persona. Me siento más cómoda con todos los proyectos comerciales, sesiones de fotos o desempeñando el papel de modelo mientras grabo anuncios y campañas”, asegura.

Y en 2024 se ha convertido en la primera deportista en firmar un contrato de embajadora de marca mundial con la empresa de belleza Lancôme. Con todos sus nuevos acuerdos, se acercará a los 20 millones de dólares por ingresos publicitarios.

Procede de familia deportista y sanitaria

Los JJOO de París son los primeros en la carrera de Iga Swiatek, pero no para la familia. Su padre Tomasz fue remero olímpico y compitió en Seúl 1988. Su madre, Dorota, es dentista. Su hermana, Agata, probó con la natación y con el tenis, pero dejó el camino del deporte profesional y es estudiante de odontología en la Universidad de Medicina de Lublin (Polonia).

Fuera de la pista de tenis, Iga Swiatek es una defensora de la salud mental. Ha hablado en varias ocasiones sobre sus propias luchas y dona dinero a organizaciones de su país natal. En 2021, en el Día Mundial de la Salud Mental contó cómo se apoyó en su psicóloga para ganar Roland Garros un año antes. "Para mí siempre ha sido importante este tipo de ayuda, en mi fortaleza mental hay algo de fuerza que puedo usar en la pista. Si necesitas esta ayuda, hazlo. Ayuda mucho", aseguró.