Ibai Llanos arrasa con La Velada del Año tras defender tributar en España frente a Andorra

Se acerca 'La Velada del Año 4' y, si hay un protagonista más allá de las 22 personas que se pelearán en el ring, ese es Ibai Llanos. El streamer comenzó a organizar este evento en 2021, en un pequeño recinto donde la entrada solo estaba reservada a creadores de contenido, pero con cada edición se ha ido superando y, en esta última ocasión, vendieron alrededor de 77.000 entradas en solo dos horas. "Fue una locura. Este año fueron más caras que el año pasado porque al final también nosotros estamos invirtiendo mucho más", ha afirmado Ibai en declaraciones a EFE. En palabras del bilbaíno, "el evento es cada vez más grande" y, por lo tanto, "cada vez es más costoso", pero sus seguidores han respondido de muy buena manera abarrotando el Santiago Bernabéu.

El creador de contenido, que empezó como comentarista de eSports, se ha convertido en una de las personas más influyentes del país, teniendo millones de seguidores que le ven diariamente, haga lo que haga. Solo en Twitch cuenta con más de 20.000 suscriptores de pago, colándose entre los 20 con mejores números de todo el mundo, lo que, sumado a todos sus negocios, donde se incluye la propia velada o su equipo de la Kings League, Porcinos, entre otras cosas, le sitúan con un patrimonio de más de cinco millones de euros.

Ibai reveló hace unos meses el dinero que tenía a través de un juego llamado 'penaltis de la verdad', en el que un streamer recibe una pregunta comprometida y, para no responderla, tiene que marcar un gol de penalti. En su caso, el creador de contenido Spursito le preguntó "¿cuánto dinero tienes?", algo a lo que tuvo que responder al no meter gol. La respuesta de Ibai, eso sí, no fue concreta, sino que estableció un intervalo: "Entre todo lo que tengo, más que Javi Buyer (xBuyer) y menos que Piqué". Esa respuesta no gustó a los demás participantes, así que finalmente acabó estableciendo un intervalo más concreto, situando su patrimonio "entre 5 millones y 15". Algo relevante es que, a diferencia de muchos compañeros de profesión, él vive en Barcelona, por lo que tributa en España y parte de sus ingresos van a Hacienda, algo que defendió en 2020.

La opinión de Ibai sobre tributar en España

Fue a principios de 2020 cuando surgió una polémica acerca de los youtubers e influencers que dejan España para poner rumbo a Andorra y, así, tener que pagar menos impuestos. Ibai Llanos vivía, como ahora, en España y, al ser una de las figuras más relevantes dentro de este ámbito en España, decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram, donde lanzó un mensaje a favor de tributar en territorio español que algún usuario incluso catalogó como "la mejor campaña pro impuestos que hayamos tenido".

"Lo primero que voy a empezar diciendo es que lo de los impuestos me parece una tontería. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero, y más quizá que les deberían quitar, y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos", empezaba diciendo el famoso streamer, que ponía un ejemplo personal a la hora de explicarse. "Toda mi familia está en esa situación exceptuando mi abuelo, que es el que traía la pasta de verdad a mi casa, pero mi tía es dependienta, mi madre cuida ancianos y limpia casas y ojalá a esa gente les quitasen los impuestos", afirma. Años después, Ibai contaría que había jubilado a su padre y que mes a mes les podía mandar dinero a sus padres gracias a su trabajo.

Retomando esa opinión acerca de los impuestos, Ibai reconoció su posición privilegiada, algo que se ha multiplicado con los años, razón por la que el pagar impuestos no le causaba ningún problema: "Yo vivo muy bien. A mi me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Si no me he ido a Andorra es porque no me ha apetecido y porque lo que estoy diciendo es verdad". Además, defiende que si no estuviese siendo sincero se notaría porque "estaría ya en Andorra", recalcando que le parece "normal que a la gente que gane mucho le quiten mucho dinero", una opinión que, decía, también comparten "muchísimos youtubers" que habían decidido quedarse.

La diferencia monetaria con Andorra es "abismal"

Aun así, Ibai no solo se posicionó a favor de tributar en España, sino que también quiso reconocer que es normal que algunos compañeros de profesión opten por mudarse a Andorra, reconociendo que "cuando dicen las diferencias de dinero entre Andorra y España, teniéndolo tan cerca, la verdad que asusta". Por ello, resalta que, de los que critican esto, "probablemente el 90% o 95% os iríais", debido principalmente a la cercanía y a que "la diferencia de dinero es abismal".

Una vez dicho esto, volvía a su tesis inicial y retomaba su posición: "Me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo y, como lo hace todo el mundo, pues lo hago yo. Encima, como yo gano mucho dinero, pues a mí me da igual que me quiten el 50%. Me parece normal". De esta forma, sentenciaba un discurso que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.