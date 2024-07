Hugh Jackman vuelve como Lobezno: cuánto dinero ha ganado

Se acabó la espera para los millones de fans que Marvel tiene por todo el mundo. Si había un personaje que muchos querían volver a ver en la gran pantalla, ese es el de Lobezno, Wolverine en inglés, interpretado por un Hugh Jackman que, en 2017 y después de 17 años dando vida a uno de los personajes más famosos de la franquicia, parecía haber cerrado esa etapa. Ahora, siete años después, ha regresado en un papel protagonista junto a Ryan Reynolds para acompañarle en 'Deadpool y Lobezno', la tercera entrega de la trilogía de Deadpool, película en la que muchos confían para revivir el cine de superhéroes, cuya relevancia parecía haber disminuido en los últimos años.

De origen australiano, Hugh Jackman empezó su carrera en su Australia natal tanto en series como en películas. Desde entonces, ha sido uno de los actores que más dinero ha generado en Hollywood, participando ya no solo en las películas de superhéroes sino también dejando actuaciones que le han hecho ganador de varios premios, incluyendo una nominación al Óscar a 'Mejor actor' por 'Los Miserables'. Su presencia en el cine, además, ha sido en bastantes casos sinónimo de buena taquilla, con sus películas generando millones de euros. 'Logan', su última aparición como Lobezno hasta ahora, generó más de 550 millones de euros en todo el mundo, por ejemplo, con la nueva entrega esperando, de igual manera, una gran recaudación.

Cuánto dinero ha ganado Hugh Jackman

En el mundo del cine de superhéroes, algo que suele ocurrir es que, cuando un personaje es muy recurrente, al actor que lo interpreta se le acaba relacionando siempre con él, como le ocurre a muchos con Jackman y Lobezno. Su primera aparición fue en el 2000, en 'X-Men', cinta que generó cerca de 300 millones de dólares y con la que cobró medio millón de dólares, una cifra que, eso sí, se quedaría pequeña en las siguientes películas. Según Fandomwire, su sueldo aumentó hasta el millón en 'X-Men 2', a cinco millones en 'X-Men: La decisión final' y así sucesivamente hasta 'Logan', donde se habría llevado 46,5 millones de dólares, contando un porcentaje de taquilla.

Teniendo estos datos en cuenta y sumando el resto de películas de la serie 'X-Men' junto con sus apariciones como Lobezno de manera individual, estaríamos hablando que este papel le habría dado alrededor de 100 millones de dólares, cifra que le ha convertido, como consecuencia, en uno de los actores mejores pagados solo por un papel. Además, a pesar de que Hugh Jackman sea sobre todo conocido por su papel como Lobezno, también ha generado bastantes ingresos con otras películas, sean los 5 millones que cobró por 'Los Miserables', los 9 que ingresó por 'Acero Puro' o los 10 que recibió por el musical 'The Greatest Showman', uno de los musicales más taquilleros de la historia (según IMDb, más de 425 millones de euros), revelaba TheRichest.

Ahora bien, esta cifra va a seguir aumentando, y lo hará considerablemente si se cumplen las expectativas, con la llegada a los cines de 'Deadpool y Lobezno'. Si a estos ingresos por sus actuaciones le sumamos sus negocios inmobiliarios, con varios inmuebles comprados en Nueva York, junto al éxito en 2019 de su tour musical 'The Man. The Music. The Show.', que le llevó a recorrer 88 países, esto tiene como resultado un patrimonio que ahora se sitúa en los 100 millones de dólares, según el portal especializado 'Celebrity Net Worth'