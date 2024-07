Las horas extra marcan un máximo desde 2008 en pleno debate para reducir la jornada

La jornada laboral máxima está fijada en 40 horas semanales desde 1983, sin embargo, es frecuente que se trabaje más de lo fijado en el contrato de trabajo, lo que ha llevado a las horas extraordinarias al centro del debate para implementar las 37,5 horas semanales reflejadas en el acuerdo de coalición suscrito por PSOE y Sumar. Para los sindicatos, es necesario que se registren correctamente para comprobar que se reduce el tiempo de trabajo, mientras que los empresarios creen que son la vía para adaptar la nueva jornada a las necesidades de producción.

En medio de este debate y cumplidos siete meses de conversaciones entre la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Encuesta de Población Activa (EPA) advierte que entre los meses de abril y junio se ha producido un nuevo repunte en las horas que lleva el total a máximos desde el cuarto trimestre de 2008. En España, se realizaron 6,9 millones de horas extraordinarias a la semana, lo que equivale a 173.382 empleos a jornada completa y crecieron tanto las que llevan asociada una compensación económica o de tiempo de descanso, como las que no.

El volumen de horas extra pagadas es más elevado (3,9 millones frente a 2,9 millones) pero ambas registran una evolución al alza en los últimos trimestres que es más acentuada en el caso de las no remuneradas. La exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aprobó en 2019 una ley que obligaba a las empresas a poner en marcha un registro de las horas de entrada y salida de sus empleados, que si bien ha conseguido que la curva de las no remuneradas se mantenga por debajo de las pagadas, no ha reducido el número total de horas que exceden la jornada habitual.

Por ello, la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo ha incorporado la modificación de esta norma a los temas que se debaten desde enero con los agentes sociales. Según ha explicado el 'número dos' del departamento, Joaquín Pérez Rey, el objetivo es hacer que este control se refleje en formato digital para garantizar que sea fiable - al menos en las empresas de más de 50 trabajadores- y además que la Inspección de Trabajo pueda tener acceso en remoto e incorporar la inteligencia artificial para crear un sistema de alertas ante sospechas de fraude.

El Gobierno también quiere agravar las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral, cuya letra pequeña contó La Información, pero estas cuestiones han sido relegadas a un segundo plano en el intento de los responsables de Trabajo de acercar posiciones con CEOE y Cepyme. Las patronales ni siquiera han llegado a fijar una posición interna sobre cuál es su opinión formal sobre el registro horario, si bien, sus negociadores admiten que para ellos es un tema secundario por entender que no se adapta a las nuevas formas de trabajo. Lo que ha llevado tanto a Díaz como al sector del registro horario a persuadir a los empresarios con la idea de que es una vía para evitar la competencia desleal.

Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores permite que los trabajadores hagan hasta 80 horas extraordinarias a lo largo del año y la ampliación de este límite fue una de las opciones valoradas en la mesa bipartita entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. No obstante, no llegaron a cerrar una cifra de consenso y el Ministerio de Trabajo rechaza tajantemente llevar a cabo cualquier extensión de este límite (para el que no computan las que sean compensadas con descansos en los cuatro meses siguientes). Este marco ha permitido anotar el pico más pronunciado desde que se inició la crisis financiera de 2008, a pesar de estar lejos del récord de 10,2 millones del primer trimestre de ese año, cuando comienza la serie de datos.

Récord de empleo y caída del paro al 11,2%

El segundo trimestre del año mantuvo el puso al empleo, con 434.700 puestos de trabajos creados que han llevado a anotar 21,7 millones de ocupados, una cifra que se sitúa por encima de los datos de afiliación a la Seguridad Social de los últimos meses, que en términos medios se habían quedado en los 21,4 millones de trabajadores. Esta evolución se ha visto acompañada de un incremento de la población activa que ha atenuado la reducción del paro a pesar de que esta es significativa. El desempleo se sitúa en el 11,27% siendo este su nivel más bajo desde el año 2008.