Gonzalo Bernardos, a favor de que los pisos turísticos paguen IVA: "Me parece muy bien"

El problema de los pisos turísticos es algo que ahora mismo afecta a una gran cantidad de población repartida por toda España. Barcelona o Madrid son las dos grandes ciudades que acaparan la mayoría de focos, pero otras como Málaga también están viéndose muy afectadas por la situación actual, razón por la cual los vecinos expresan su descontento continuamente a través de manifestaciones. Para paliar esto, tanto las comunidades como el Gobierno están proponiendo medidas a aplicar, con una de ellas que parece gustar al economista Gonzalo Bernardos: catalogar el alquiler turístico "como actividad económica" y que a esta actividad se le "obligue a tributar por IVA".

Este no es un tema nuevo para Bernardos, ya que, siendo uno de los habituales economistas que aparecen en medios de comunicación, es algo que ha tratado continuamente durante estas últimas semanas. Hace unas semanas, en 'Al Rojo Vivo', programa de La Sexta, comentaba que la medida que quería aplicar el alcalde de Barcelona, el eliminar todos los pisos turísticos en los próximos años, era "una equivocación", mostrándose en contra de ella al considerar que "el volumen de oferta que tienen los -pisos turísticos- legales no es significativo". Por otro lado, contraria es su opinión sobre la posible medida de que estas viviendas tributen por IVA. "Me parece muy bien", decía en X (antes Twitter).

El problema de los pisos turísticos viene de lejos

Gonzalo Bernardos ha comentado que el catalogar el alquiler turístico como actividad económica y tributar por IVA le parece una decisión correcta, siendo "una norma que va a ayudar a profesionalizar dicho alquiler y a elevar la calidad de la oferta". Estas, aun así, son medidas que se quieren aplicar para combatir el actual problema de los pisos, una situación que viene fraguándose desde hace tiempo. "Tenemos que decidir entre cambiar el modelo turístico invirtiendo lo que haga falta o bien renunciar a aceptar una serie de turistas con unas normas determinadas, pero a la vez renunciando a un porcentaje de PIB", comentaba Bernardos en otra intervención en 'laSexta Xplica'.

Esta disyuntiva es a la que se enfrenta la población española con respecto al problema de los pisos turísticos, situación que ejemplificaba un usuario de X en respuesta a la opinión de Bernardos. "La semana pasada estuve hablando con un vecino que le habían puesto un Airbnb al lado y me contó con detalle lo inconveniente que es", decía, a lo que contestaba Bernardos afirmando estar "de acuerdo" con él con respecto al tema de que las circunstancias no son buenas para aquellos que en su casa tienen que compartir edificio con turistas.

Aquí entra en juego el papel de los propietarios, ya que estos son quienes utilizan las viviendas para alquilarlas a turistas. Aun así, "los culpables no son los propietarios, sino los políticos", aseguraba. Además, Bernardos defendía que para que no hubiese ocurrido este problema desde el primer momento, "jamás se debían haber dado licencias en edificios de viviendas donde viven familias", sino que "solo debían haberse dando licencias en inmuebles destinados solo al alquiler vacacional", siendo esta una de las medidas que él mismo proponía.

Las soluciones de Bernardos a los pisos turísticos

En 'Más Vale Tarde', otro programa de La Sexta en el que interviene, el profesor de economía defendió que, entre otras cosas, la solución a la situación actual del alquiler turístico pasaba porque estos estuvieran "en un edificio independiente", de forma que no coincidiesen turistas y vecinos. De igual manera, también compartió que lo que se tendría que hacer es "poner un mínimo porcentaje -de pisos- en cada distrito, de tal manera que no interrumpa la vida de los que viven allí". Por último, está el tema de los impuestos, proponiendo el "hacerles pagar más" y que estos, a su vez, se queden en el propio barrio, lo que mejoraría la situación de los mismos.

Si estas medidas que proponía se hubiesen aplicado, Gonzalo Bernardos cree que en España "hubiéramos conseguido una combinación muy buena entre los que quieren vivir en ese barrio como siempre y los que quieren coger y permitir que la oferta turística aumente", concluía en su intervención.