Gonzalo Bernardos, sobre la eliminación de pisos turísticos en Barcelona: "Me parece una equivocación"

El Ayuntamiento de Barcelona anunció un plan de cinco años para terminar con los pisos turísticos ante los actuales problemas de vivienda que viven muchas ciudades, entre las que se incluye la ciudad catalana. Actualmente, tienen 10.000 pisos turísticos, número muy pequeño en comparación con el total, por lo que, para el economista Gonzalo Bernardos, una de las voces más reconocidas dentro de la economía nacional, esta medida es "una gran equivocación".

Más concretamente, las acciones que quiere llevar a cabo el alcalde Jaume Collboni son el no conceder más licencias para uso turístico y, en el caso de las ya existentes, no renovarlas para que, a partir de finales de 2028, esas 10.000 viviendas pasen a destinarse al alquiler o a la compra y, como consecuencia, tratar de frenar el incremento del precio de la vivienda que llevan experimentando muchas ciudades en los últimos años, aumentando de paso el número de hogares disponibles. Esto, aun así, no parece convencer ni a Gonzalo Bernardos ni a Apartur, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona.

La oferta de pisos turísticos no es significativa

En una comparecencia, el alcalde de Barcelona expuso que la aplicación de esta medida sería "como construir 10.000 nuevas viviendas", a lo que Bernardos respondió en el programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta, afirmando que el hecho de "que haya 10.000 -pisos- que se pongan a la venta o en alquiler no soluciona ningún problema". Además, esta opinión la ha sustentado con los datos: "En Nou Barris, el distrito más obrero de la ciudad, hay un 0,08% de viviendas de uso turístico. La que tiene más, Ciutat Bella, tiene un 2,74%. El que es más querido por los extranjeros, L'Eixample, tiene un 2,5%".

Observando estas cifras, Gonzalo Bernardos considera que la medida que se ha adoptado desde el ayuntamiento es una equivocación "por la sencilla razón de que se quiere culpabilizar a los pisos turísticos, cuando, realmente, por el volumen de oferta que tienen los legales, no es significativo". A esto, por otra parte, habría que sumar que "el 80% de las viviendas turísticas en Cataluña pertenecen a un solo propietario", por lo que esto no tendría un gran efecto sobre "grandes fondos de inversión o personas que quieran especular".

En este sentido, Gonzalo Bernardos también ve dificultades a la hora de aplicar la medida de reducción de pisos turísticos por las licencias, "que no tienen caducidad", añadiendo que "la normativa que ha puesto en marcha la Generalitat es una normativa con bastantes problemas de ser adecuada y de pasar el filtro de cualquier tribunal". El no renovar las licencias actuales es una de las claves de este proyecto, por lo que, si no lo pudieran hacer, se quedarían en el intento. Por todo esto, Gonzalo Bernardos concluye que lo anunciado por el Ayuntamiento de Barcelona de cara al futuro de los pisos turísticos es "una medida que, para la mayor parte de la clase media, no le va a decir nada".

Las soluciones que propone Gonzalo Bernardos

Acerca de la situación de los pisos turísticos, ya no solo en Barcelona sino en todo el territorio español, Bernardos afirmó poco después en 'Más Vale Tarde', también de La Sexta, que "llegamos tarde", ya que este es un problema que se ha ido fraguando en los últimos años y que, ahora, cuando se quiere reaccionar, se tiene que hacer en una situación complicada. "Era muy fácil", dice, asegurando que lo que se debería haber hecho es "poner un mínimo porcentaje en cada distrito, de tal manera que no interrumpa la vida de la gente", además de "hacerles pagar más impuestos". El tema de los impuestos es algo relevante en este aspecto, ya que los impuestos deberían ir "al barrio".

Por otro lado, otra de las soluciones que propone es que los pisos turísticos "tienen que estar en un edificio independiente", de tal forma que no coincidan vecinos y turistas. "Con todo esto, hubiéramos conseguido una combinación muy buena entre los que quieren vivir en ese barrio como siempre y los que quieren coger y permitir que la oferta turística aumente, porque el turismo es la principal actividad en España", ha sentenciado el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona en su intervención.

Crítica a aquellos que se quejan de los turistas

Al igual que ha intervenido en televisión para dar su opinión, Gonzalo Bernardos también se pronunció a través de sus redes sociales, más concretamente en su cuenta de X (Twitter). El día en el que se anunció la medida, se dirigió "a todos aquellos que se quejan de los turistas" para que "sean consecuentes y jamás hagan ellos turismo". "Si no quieren ser 'molestados' por turistas, es coherente que ellos no 'molesten' al viajar", ha escrito, finalizando con la afirmación de que, "en este caso, la coherencia brilla por su ausencia". Ante estos mensajes, las respuestas no tardaron en llegar, respuestas que sobre todo fueron críticas.