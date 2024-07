Gonzalo Bernardos avisa sobre Málaga: "Ha estado mucho tiempo discriminada"

Al igual que ha ocurrido en varios puntos de España, los vecinos de Málaga se han echado a las calles para manifestarse en contra de los pisos turísticos y la consecuente subida de los precios de la vivienda, sea para comprar o para alquilar. Por ello, la situación de dicha ciudad andaluza ha sido uno de los temas tratados en el programa de 'laSexta Xplica', donde ha participado el economista Gonzalo Bernardos, quien ha calificado a Málaga como "la ciudad más emergente, más prometedora y con un futuro más brillante de este momento de Europa".

Gonzalo Bernardos se ha convertido en una de las grandes referencias dentro del ámbito económico español y es habitual verle en diferentes programas, sobre todo de televisión. En anteriores ocasiones, ya se ha posicionado en contra de la eliminación de los pisos turísticos en otras ciudades como Barcelona, dando distintas soluciones como el distribuir este tipo de pisos entre distritos, en un edificio independiente e incluso hacerles pagar más impuestos, pero, ahora, se ha centrado en Málaga, la que, según ha manifestado en su intervención, considera "sin duda, la capital económica de Andalucía".

Las ventajas y desventajas del turismo

Ahora mismo, en Málaga y en el resto de ciudades españolas con grandes números de turistas, parece que hay dos opciones: renunciar a los turistas y perjudicar al crecimiento económico del país, ya que esta es la principal actividad económica en España, o mantener lo actual, perjudicando a los ciudadanos de a pie que no pueden permitirse una vivienda ante los altos precios. "Tenemos que decidir entre cambiar el modelo turístico invirtiendo lo que haga falta o bien renunciar a aceptar una serie de turistas con unas normas determinadas, pero a la vez renunciando a un porcentaje de PIB", afirmaba el economista Niño Becerra sobre esto, otra de las voces autorizadas.

En el caso de Gonzalo Bernardos, tiene una opinión parecida a la de su compañero de profesión, defendiendo que la situación actual ha provocado "que la vivienda se ha vuelto más cara", pero, por otro lado, "tiene muchas ventajas". Entre esas cosas positivas, incluye que "ya no hace falta marcharse a Madrid para ganarse bien la vida en Málaga, llegan muchísimas empresas y hay mucha más riqueza", algo que, según dice, "hay que complementarlo con vivienda de alquiler protegida de carácter público".

A partir de estas declaraciones, destaca el gran potencial económico que tiene Málaga y las malas gestiones que han habido anteriormente en la ciudad andaluza, asegurando que "Málaga ha estado mucho tiempo discriminada por gobiernos que han hecho Sevilla, Sevilla y Sevilla", es decir, que han centrado su gestión en Sevilla mientras en Málaga crecían los problemas. De esta forma, y para reafirmar su opinión con respecto al municipio malagueño, afirma que "quien realmente está emergiendo es, sin duda, Málaga".

Bernardos destaca la mala comunicación de la ciudad

Paralelamente al problema de la vivienda, otro de los aspectos que Gonzalo Bernardos resalta de manera negativa es el tema de la comunicación, concretando en cuánto se tarda en ir hasta una ciudad cercana como Marbella. "¿Cuánto tarda alguien en ir en tren desde Málaga a Marbella? No pueden ir en tren, porque no hay tren hasta Marbella. Es una vergüenza", ha dicho el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Por esta razón, Bernardos declara que "Málaga necesita el tren litoral, necesita mejores comunicaciones con otros lugares del interior para que la gente se pueda desplazar y eso no existe".