Gonzalo Bernardos advierte sobre el retraso de la jubilación: "No les sale a cuenta"

En España, llegar a los 65 años de edad no implica dejar de trabajar de manera obligatoria. Una vez llegados a esa edad de jubilación, existe la opción de continuar la vida laboral, es decir, seguir trabajando, algo que puede acarrear algunos beneficios para el trabajador en forma de mayores cuantías económicas a recibir cuando finalmente se decida terminar con la actividad profesional. Hay varios tipos de complementos económicos disponibles, opciones que, eso sí, "a la mayoría no les sale a cuenta", según el economista Gonzalo Bernardos.

En primer lugar, la llamada jubilación demorada es una opción voluntaria que tienen tanto los trabajadores por cuenta propia como los de cuenta ajena de ampliar su actividad laboral más allá de la edad oficial de jubilación, que en España es de 65 años. De esta forma, aquellos que decidan continuar podrán seguir trabajando y cotizando a la Seguridad Social, a cambio de unas ventajas que se aplicarán cuando sí se jubilen, además de la pensión que correspondería.

La opinión de Bernardos sobre la jubilación demorada

Si hablamos de los beneficios económicos que conlleva la jubilación demorada, hay dos opciones: aumento porcentual de la pensión por cada año cotizado adicional en un 4% o cantidad fija por año cotizado a recibir una vez el trabajador decida cesar su actividad laboral, cantidad que puede ir desde los 5.000 a los 12.000 euros. Además, algo que también se puede hacer es mezclar ambas, en la que se recibiría una bonificación menor (la mitad de lo que corresponde si se eligiese esta opción como única), pero incluyendo un aumento, también más pequeño, en el porcentaje de la pensión a recibir (2%).

En este sentido, el economista Gonzalo Benardos ha reflexionado en el programa ‘Más Vale Tarde’, de La Sexta, acerca de estas bonificaciones que existen si se decide ampliar la vida laboral. “Si me pagan un 4% más por cada año que estoy trabajando, significa que para que sea rentable tengo que vivir 25 años más desde que me he jubilado. Para las mujeres les puede salir bien, porque tienen una supervivencia mayor; para los hombres no. En segundo lugar, si me dan un pago único de 12.120 euros, a la mayoría no les sale a cuenta, por la sencilla razón de que cobran más que ese dinero”, afirmaba.

La mayoría de la población no se lo plantea

A pesar de esos posibles beneficios económicos, según expresaba el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, esto es algo que muchos trabajadores realmente ni se plantean, ya que “la inmensa mayoría de la población que tiene más de 60 años e incluso los que se acercan a esa edad, están locos por jubilarse”. “La inmensa mayoría te cuenta lo mismo: 'Estoy harto de un jefe inepto'. Con los años se pierde la paciencia.”, defiende Bernardos, que ve cómo los empleados no llegan a pensar en incrementar ese tiempo de trabajo al no salir beneficiados.

Teniendo esto en cuenta, que los trabajadores no llegan a tener un beneficio con los incentivos que hay actualmente, cuando se discute que haya una prorrogación de la edad de jubilación, sólo ve un motivo: “Que a la Seguridad Social le salga a cuenta”. A un trabajador que decida continuar con su vida laboral, según el economista, no le saldría rentable, por lo que el que se vería beneficiado en este supuesto sería la Seguridad Social. Por lo tanto, la solución a esta jubilación demorada para Gonzalo Bernardos sería que “lo que se ha de pagar a los jubilados, ha de ser menor de lo que se va a ahorrar”.