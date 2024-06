Garamendi se niega a enviar una respuesta escrita a Díaz para reducir la jornada laboral

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este miércoles que no enviará una respuesta escrita a Díaz sobre la reducción de la jornada laboral, tal y como ha adelantado 'La Información'. El Ministerio de Trabajo había amenazado a la patronal con cerrar la negociación sin ellos, contando únicamente con los sindicatos, si CEOE no les hacía llegar sus condiciones sobre el establecimiento de las 37,5 horas semanales. Garamendi ha respondido a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz que han hecho "muchísimas propuestas" en relación a la reducción de la jornada laboral, pero "no acepta ninguna". "Yo no tengo que contestar con nada, directamente que hagan lo que tengan que hacer", ha insistido.

Asimismo, ha asegurado que, en todo caso, no está "quitando la legitimidad a la norma" que se pueda aprobar, pero ha insistido en que "eso no es diálogo social" y que lo que plantea es "malo para la economía española". Garamendi ha realizado estas declaraciones tras desplazarse este miércoles a Euskadi, para participar en un encuentro en el Real Club Marítimo de Getxo (Vizcaya) organizado por APD para ofrecer la visión de las empresas sobre el nuevo ciclo institucional en Europa.

Hace cinco meses fue la primera vez que el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, citó a los negociadores de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la sede del ministerio y para Trabajo "el tiempo apremia". El equipo de Díaz quiere cerrar el texto antes de que finalice el mes de julio para enviarlo al Consejo de Ministros y que la tramitación concluya con margen suficiente para aplicar las 38,5 horas semanales antes de que acabe el año (noviembre). El Gobierno tiene el respaldo de los sindicatos en este objetivo, pero los empresarios no comparten sus "prisas" ni creen que se pueda dar "carpetazo" al tema dos semanas después de presentar el primer borrador, aunque la ejecutiva tomará la decisión definitiva esta semana.

El diálogo "es otra cosa"

A su juicio del presidente de CEOE, el diálogo "es otra cosa". Garamendi ha insistido en que han realizado muchas propuestas y han hablado del absentismo, que se ha "duplicado" en España, donde "falta un millón de personas a trabajar todos los días". Asimismo, ha indicado que también han hablado de horas extras, y de "muchísimas cosas que se pueden hacer, que se hacen en Francia y que aquí parece que no se pueden". El presidente de la patronal también ha reiterado, como dijo este martes, que, si "es una decisión política", como, a su juicio, lo es, "que la hagan pero que la hagan el 1 de julio". "Es decir, si hay un ultimátum, podrá ser para nosotros, pero que también lo sea para el Ministerio", ha agregado.

De igual modo, el presidente de la patronal, haciendo un símil con la Eurocopa de fútbol, ha señalado que es, "como si te invitan a jugar un partido de fútbol, pero te dicen, vas a perder 5-0, y el árbitro encima va vestido del equipo contrario". "Y entonces te dicen, no es que en vez de 5-0 vas a perder 4-0, eso no es diálogo", ha asegurado.