Garamendi acusa a Yolanda Díaz de "cerrarse en banda" sobre la reducción de jornada

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de "cerrarse en banda" en relación a las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral e imponer lo que ellos quieren hacer. "Hay que hacer lo que ellos digan", ha lamentado Garamendi en declaraciones a los medios previas a su entrada en curso de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial este miércoles.

Preguntado por las negociaciones sobre la reducción de jornada, Garamendi ha afirmado que durante las reuniones entre agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se ha hablado "de todo", pero que la patronal es "independiente" para decidir si le gusta "o no" la propuesta del Gobierno para llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas. El máximo dirigente de la patronal ha añadido que "a ella (la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz) le puede obligar un pacto de Gobierno, pero a mí no me obliga ningún pacto de Gobierno".

De igual manera, ha defendido que desde la patronal "siempre" han demostrado que están "capacitados" para negociar y plantear cosas. Así, ha respondido después de que Díaz acusara a la CEOE y Cepyme de no tener voluntad de negociación en la mesa.

Enfrentamiento abierto con la ministra

"Es la primera vez que la patronal habla mucho en los medios de comunicación y está callada en las mesas de diálogo", aseguró ayer la titular de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En la misma, indicó que el próximo lunes, 8 de julio, el Gobierno hará un nueva propuesta a CEOE y Cepyme para la reducción de la jornada laboral durante la reunión de la mesa de negociación, programada para las 12.00 horas.