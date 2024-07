Un joven gana el Euromillones como ya predijeron sus padres 26 años antes

Bromear con que eres millonario gracias a que te ha tocado un premio en la Lotería es algo que hacen algunas personas sin tener en cuenta que el karma puede actuar en su contra y nunca conseguirán ese ansiado bote. Pero algunas veces, la suerte está del lado de aquellos que la broma se tornó pesadilla al menos durante un rato, como le ocurrió a Jonathan Aldridge. Cuando tenía apenas seis años, sus padres le dijeron que habían ganado la Lotería Nacional coincidiendo con el Día de los Inocentes, algo que le provocó un tremendo berrinche, ya que no quería cambiar de casa. Si tú quieres probar suerte y que el sueño pase a ser una realidad, este martes tienes una nueva oportunidad para convertirte en millonario gracias al Euromillones que pone en juego un bote de 17 millones de euros.

Jonathan Aldridge, un contable de Reino Unido de 32 años, cuanta que "cuando mis padres dijeron que habíamos ganado la Lotería Nacional, mis cuatro hermanos estaban aplaudiendo y yo rompí a llorar porque no quería mudarme de casa", desde ese momento asegura que las bromas se han repetido constantemente.

Por eso, el día que Jonathan recibió un mensaje que le informaba de que había ganado un premio de Euromillones de 133.173 libras esterlinas, unos 158.185 euros al cambio, se mostró bastante escéptico. El joven entró en la aplicación de su banco para comprobar si había algún movimiento. Al ver que no había ocurrido nada, empezó a sospechar.

Así se enteró de que había ganado un premio de Euromillones

La aventura ganadora de Jonathan comenzó cuando compró un par de boletos Lucky Dip con algunas ganancias anteriores. "Tenía cinco libras en mi cuenta, así que decidí probar suerte en el próximo sorteo de Euromillones. A la mañana siguiente, vi un correo electrónico de la Lotería Nacional con noticias sobre mi boleto y supuse que serían unas 2,7 libras o incluso las cinco invertidas", comenta Jonathan.

El joven afortunado no llegó a leer el mensaje completo para llamar a la Lotería Nacional y cuando vio que el saldo de su cuenta no había aumentado, pensó que podría ser otra broma. Pero entonces Jonathan no se quedó tranquilo y decidió revisar su boleto, es ahí cuando "vi el mejor mensaje de todos los tiempos: Has ganado 133.000 libras", lo que al cambio supone 158.185 euros.

Lo primero que hizo fue llamar a su hermano mediano, a pesar de que eran las 7:30 de la mañana, quien al principio no le creyó. Finalmente, llegaron los gritos de alegría. Después, entró en el dormitorio de sus padres y pronunció las palabras mágicas: "Creo que he ganado la lotería".

Jonathan, que superó una rara forma de cáncer al final de su adolescencia, quiere utilizar su fortuna para vivir la mejor vida posible. Es su manera de honrar a otros pacientes de cáncer (incluido su mejor amigo) que no tuvieron tanta suerte. "Voy a invertirlo sabiamente para construir un depósito más grande para una casa y, con suerte, viajar más. Estas son cosas que, cuando estaba acostado en mi cama de hospital, nunca pensé que serían posibles", comento a la web oficial de la Lotería Nacional de Reino Unido. "Y haré una donación a Young Lives Versus Cancer (anteriormente Clic Sargent), quienes estuvieron allí para mí cuando más necesitaba su apoyo y comprensión", comentó el nuevo flamante ganador.

Otros de los que disfrutarán de una parte de este premio son sus hermanos, con los que comparte una gran relación y de hecho, durante su enfermedad, ambos se afeitaron la cabeza en solidaridad con él cuándo perdió el cabello debido a la quimioterapia. Para ellos tiene reservada una sorpresa en forma de "comida abundante" en un buen restaurante.

Grandes botes del Euromillones

El récord del mayor bote del Euromillones es un premio de 240 millones de euros, ganado en Austria por un ciudadano anónimo el pasado 8 de diciembre de 2023. Con ese bote superó al británico anónimo, que ostentaba el primer puesto hasta ese momento con 230 millones de euros tras ganar el 19 de julio de 2022.