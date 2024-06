Gamificación del ahorro: conviértelo en un juego divertido y desafiante

La gamificación del ahorro es una forma de poder organizar las finanzas personales de una manera más divertida y desafiante, lo que permite mantener la motivación para poder alcanzar las metas que se hayan fijado. A través de la realización de juegos y competiciones, ya sean mediante aplicaciones o retos personales, se podrá conseguir una mejora de las finanzas personales.

El concepto de ahorro puede llegar a ser muy tedioso, sobre todo porque habitualmente se necesita de mucho tiempo y esfuerzo para poder empezar a encontrar los resultados. Sin embargo, a través de la gamificación se puede convertir que estas aburridas acciones pasen a ser más divertidas, ofreciendo una satisfacción inmediata que es clave para poder alcanzar los objetivos.

Antes de darte algunas ideas para convertir el ahorro en un juego, conviene destacar que se trata de una fórmula ideal para involucrar a todos los integrantes de la familia en la mejora de las finanzas, incluso para comenzar a enseñar a los más pequeños de la casa la importancia del dinero y del ahorro.

Cómo gamificar el ahorro

Para pasar a ver las finanzas y el ahorro como algo más cercano y divertido, lo más recomendable es buscar una persona con la que compartir el reto, ya sea tu pareja, tu mejor amigo, etcétera, de forma que se consiga una mayor eficacia provocada por la competencia y la motivación del uno con el otro para conseguir vuestros respectivos objetivos.

Estas metas pueden ser conjuntas con alguno de tus familiares o gamificar las finanzas con algún amigo, debiendo fijar en todo caso un día de la semana para hacer una revisión del progreso, lo que os ayudará a la hora de no desviaros de vuestro camino hacia el objetivo final.

Dentro de esta gamificación será clave que se fijen unos objetivos financieros claros y realistas. Para ello puedes crear un sistema de recompensas, fijando un capricho en concreto del que no podrás disfrutar si no cumples con tus objetivos. Cada objetivo tendrá que tener fijada su fecha de caducidad, siendo aconsejable que se fijen pequeñas metas a corto, medio y largo plazo, para no perder en ningún momento la notificación.

Para que todo funcione a la perfección y que sea más divertido, también se deben establecer unas reglas de juego, en las que haya pequeñas penalizaciones para quienes no cumplan con los objetivos, y pequeños premios si se van consiguiendo (que no tienen por qué ser económicos), así como aquellas normas que os ayuden a que el proceso sea más divertido. En todo caso, es importante siempre fijar una serie de objetivos realistas.

En cualquier caso, es imprescindible que siempre exista un seguimiento del ahorro, midiendo los resultados objetivos con el paso del tiempo y poder así comprobar si se ha cumplido con el proceso de gamificación, además de poder comparar con tu “rival”, quien lo ha hecho mejor. Lejos de conformaros, si os ha gustado la experiencia, podréis continuar estableciendo nuevos retos que cada vez sean más desafiantes, pero siempre adaptados a vuestra situación financiera personal.

Por último, hay que hablar de otras opciones de gamificación del ahorro, que pasan por el uso de aplicaciones móviles. Podemos encontrar muchas de ellas que te pueden ayudar a conseguir tus objetivos financieros (y de cualquier otro tipo), como es el caso de Habitica, SuperBetter, Do it now o aplicaciones de desafíos de ahorro, de forma que puedas tener un control sobre tu proceso, mientras te diviertes recibiendo pequeñas recompensas.