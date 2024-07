Flowtime: combina tus trucos de productividad favoritos en uno solo

Los trucos de productividad, si bien son efectivos, suelen estar planteados de una manera general, intentando adaptarse a las necesidades de una gran mayoría más que a casos particulares. Sin embargo, existen excepciones y algunos buscan proponer soluciones tratando casos específicos. Así nace FlowTime.

El método pomodoro: ¿de qué trata?

Ya te hemos contado el método pomodoro y por qué es el favorito de muchos a la hora de organizarse el día. La idea central de este truco se basa en organizar la jornada laboral en bloques de 25 minutos alternados entre 5 minutos de descanso. Durante los bloques de trabajo, debemos enfocarnos totalmente en la tarea que tengamos delante para poder recargar energía en los minutos de descansos y posteriormente volver a la carga.

No obstante, a pesar de su popularidad tal vez no sea el truco óptimo para todos. O, mejor dicho, dependiendo de ciertos factores, no siempre lo es. Puesto que, dependiendo de la hora del día en la que nos encontremos, no podremos completar los intervalos con la misma facilidad. Pero, ¿por qué es esto?

Los cronotipos y el chronoworking

Al igual que el pomodoro, ya te hemos contado anteriormente qué son los cronotipos y en qué se basan. Dependiendo de las horas en las que seas más activo. Algunos suelen empezar su jornada pronto, otros experimentan sus horas más productivas en torno a las 10 y 14 horas. Así, otros suelen experimentar problemas para dormirse y para centrarse mientras que los "búhos nocturnos" se levantan tarde y alcanzan su nivel óptimo de actividad durante las horas nocturnas.

En relación a todos estos cronotipos, el chronoworking trata de adaptar los horarios de trabajo tomando en cuenta los diferentes horarios de productividad que tiene cada persona dependiendo de su cronotipo, permitiéndote organizar tu jornada tomando en cuenta las horas en las que sabes que tiendes a aprovechar más el tiempo.

El pomodoro y chronoworking fusionados: Flowtime

Preciamente, el FlowTime une las ideas principales detrás de estos dos trucos para crear uno propio que se adapte a las necesidades de cada individuo y pueda ser fácilmente modificable. Si tu caso es el del primer cronotipo, que alcanza su máximo nivel de productividad por la mañana, puedes ponerte en marcha con el trabajo y comenzar haciendo intervalos más largo con descansos menos frecuentes, para lograr aprovechar así el empujón inicial.

Por otro lado, si lo que te sucede con frecuencia es que no aprovechas el tiempo al máximo durante la mañana sino que te encuentras luchando constantemente contra las distracciones, a veces sin éxito, entonces deberás hacerlo a la inversa. Primero tendrás que empezar poco a poco con bloques cortos para ir ganando fuerza y confianza, y a medida que vayas avanzando, tendrás que ir subiendo la intensidad progresivamente.

Sin embargo, para poder aplicar este truco correctamente, debes identificar cuál es tu cronotipo y qué intervalos te sientes cómodo haciendo normalmente. En otras palabras, debes conocerte y conocer tu flujo de trabajo para poder optimizarlo con éxito. Por ejemplo, si normalmente sueles trabajar cómodamente con bloques de 40 minutos de trabajo, entonces sabrás que 40 minutos es la cantidad mínima de tiempo que podrás mantener tu atención.