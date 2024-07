Las empresas españolas refuerzan su compromiso hacia el 'net-zero' (estrategia, por la cual, los agentes deben alcanzar cero emisiones netas para el 2050 para mantener el calentamiento global en 1,5°C) y el uso de instrumentos de financiación sostenible, a pesar de la incertidumbre, aunque la reducción de costes financieros que ello puede suponer es aún poco perceptible. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta OFISO 2024, que se centra en el primer semestre de este año, aunque ciuas tendencias marcarán sin duda el conjunto del presente año y los siguientes.

La encuesta OFISO, cuyo enfoque es cualitativo, se ha llevado a cabo en el mes de julio entre los expertos miembros de OFISO para medir el sentimiento sobre la evolución del mercado de Financiación Sostenible en España tras el primer semestre de 2024.

De acuerdo con los datos obtenidos, cerca del 75% de los encuestados consideran que en 2024 la cuota de financiación sostenible sobre el total de sus recursos financieros será mayor que en 2023, y más del 90%, aseguran que crece la influencia de su departamento con el uso de esta fórmula de financiación y estos instrumentos financieros.

Asimismo, según dicho sondeo, crece el número de compañías que vienen estableciendo un compromiso público de neutralidad climática para 2050 y ya son 3 de cada 4 empresas las que lo tienen, al tiempo que un 58,3% de ellas afirman disponer de política activas de prevención del 'greenwashing' o blanqueo ecológico.

Además, el 66,7% de los encuestados dicen haber observado un aumento en las políticas de inclusión y contra las brechas de género y salarial en su institución.

Por otra parte, la mitad de los encuestados manifiesta que sus empresas han incorporado ya objetivos de sostenibilidad en su política de remuneración, mientras que un 41,7% aún no lo ha hecho, y un 8,3% no sabe o no contesta.

Un 78% consideran que mejora la imagen corporativa

La encuesta OFISO 2024 revela también que estos compromisos se traducen también en una mejora del rating y una más positiva opinión de los analistas sobre el valor de la compañía (77,8%).

Desde OFISO han reseñado también las actuales reservas que se manifiestan en ámbitos políticos y empresariales, especialmente en Estados Unidos, sobre sobre el ritmo regulatorio y las crecientes exigencias supervisoras parecen haber frenado la diversificación de la base inversora que se venía observando en años recientes. Todo ello, a pesar de que el 58,3% considera que, con los compromisos y los esfuerzos en materia ESG (inversión según criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, por sus siglas en inglés), dicha diversificación ha aumentado ligeramente en 2024, mientras que hasta un 41,7% considera que ha empeorado.

De igual modo, de la encuesta, se deducen que los esfuerzos en busca de un mayor compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático tras la incorporación de la financiación sostenible pueden tener un reflejo en una reducción de los costes financieros, aunque un 54,5% de los encuestados aún no lo aprecian, para un 36,4% la reducción oscila entre 2 y 5 puntos básicos (pb) y sólo un 9,1% aprecia una significativa reducción, entre 5 y 10 pb.