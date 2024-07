Este experto advierte de un grave error a los ahorradores que quieren invertir en vivienda.

Jaime García, responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur ha advertido a los ahorradores sobre los errores que no deben cometer los usuarios con sus ahorros. Muchos de ellos depositan el dinero que pueden mes a mes para ir acumulando liquidez. Sin embargo, pese a que contar con un colchón de ahorro es fundamental, sumarlo a una cuenta corriente puede hacerle perder mucho dinero.

Durante el evento 'Money Insider: El momento de empezar a invertir' organizado por Business Insider, Jaime García apuntó a diferentes claves a tener en cuenta para no cometer errores con el ahorro. La primera de ellas no es nueva, y es que el responsable de Mediolanum avisaba sobre la importancia de invertir el capital y señalaba el no hacerlo como el “mayor error”.

Sin embargo, hay otros muchos factores que los ahorradores deben esquivar. Otro de ellos es no tener el dinero bien diversificado. Los ahorradores deben establecer una estrategia clara con objetivos reales y concretos para elegir adecuadamente los productos que mejor se adapten a su perfil financiero.

“Cuesta mucho trabajo ahorrar y ganar dinero, en general, como para hacerlo a lo loco”, indicaba García. Esto ayudará a facilitar también el proceso de inversión y a ser más asequible para el ahorrador, que cuenta con una meta final que quiere alcanzar.

Un consejo para los inversores en vivienda

Sin embargo, pese a que mantener el dinero estancado es el primer error a evitar, esto no implica que no se deba contar con un colchón. El ejecutivo recomendaba a los interesados en invertir en vivienda a mantener dinero en efectivo, tanto como fondo de emergencia en caso de que haya que realizar pagos inesperados, como complemento para hacer frente a los gastos que conlleva mantener una vivienda en propiedad.

De esta forma, García apelaba a la importancia de mantener liquidez. "No puedo vender el salón de mi casa o mi baño, pero sí que puedo tener una parte de mi dinero como colchón de seguridad para tirar de ella cuando sea necesario", explicó el responsable de Mediolanum.

Por tanto, los ahorradores deben apostar por remunerar su dinero y no dejar que pierda valor en una cuenta corriente y, antes de elegir cualquier producto, trazar una estrategia clara y un objetivo final que facilite el proceso. Para ello pueden optar por contar con un asesor financiero que indique el camino a tomar para rentabilizar el dinero hacia la meta propuesta.