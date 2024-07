El euríbor hoy da un respiro a la hipoteca variable once años después: baja al 3,4%

El euríbor sigue a la baja, la mejor noticia que podían escuchar hoy los hipotecados. Tras caer hasta el 3,4%, se acerca a finalizar el mes de julio con el diferencial anual más alto de los últimos 11 años. Esto se traduce en grandes rebajas en las cuotas hipotecarias que revisan de forma anual. En algunos casos los descuentos pueden alcanzar los 1.200 euros al año.

Este 2024 el euríbor empieza a bajar de forma lenta pero constante. La de este mes de julio, a falta de dos jornadas, sería la cuarta bajada consecutiva del indicador al que hacen referencia la mayoría de las hipotecas variables en España. Pese a empezar el año a la baja, el mes de marzo sí que encareció las cuotas pero fue a partir de ahí cuando el diferencial empezó a ser a favor del hipotecado.

La decisión del Banco Central Europeo de rebajar los tipos y después hacerlo animaba al euríbor a empezar a dar un respiro. Este mes, en su última reunión, Christine Lagarde no anunció una nueva bajada, pero los expertos esperan que sea a partir de septiembre, a la vuelta del verano, cuando el organismo vuelva a dar otra gran alegría a los titulares de unas hipotecas que, a día de hoy, sigue siendo una gran carga para los ahorros.

Dado los movimientos del BCE los bancos por ahora no están entrando en exceso en la guerra de la oferta hipotecaria. ¿Cuál es el motivo por el que no hayan vuelto a bajar los tipos? "Después de la bajada aplicada en junio de 0,25 puntos porcentuales, el organismo europeo prefiere mantener la cautela y ser conservador para no lamentar movimientos precipitados que puedan volver a disparar la inflación de la eurozona, ahora que se mantiene en niveles cercanos al objetivo del 2% (en junio se situó en el 2,5%)", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

¿Cuánto baja la hipoteca en la revisión de julio?

Mientras, la fiesta sigue para todos los que tengan que renovar. En algunos casos la rebaja puede alcanzar los 1.200 euros anuales. A falta de tres datos diarios para tener el cierre definitivo de mes, y con el supuesto de una hipoteca con un plazo de amortización de 30 años y un diferencial del 0,99%, ¿cuánto va a bajar la hipoteca en julio?

Según los cálculos de iAhorro una hipoteca variable de 150.000 euros al año ahorrarían 633,73 euros. Si hablamos de 300.000 euros sube a 1.267 euros. Para hacer los cálculos de cuánto se ahorran los hipotecados con revisión semestral, debemos tener en cuenta el dato que el euríbor registró en enero de 2024, cuando se situó en el 3,609%. Por tanto, en la revisión actual la bajada será mínima.

Las mejores hipotecas de agosto

Así las cosas, las ofertas que destaca el comparador son las siguientes: