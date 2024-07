Estafas en crowdfunding y donaciones: cómo donar de manera segura

En los últimos años, se han dado muchos casos de estafas relacionadas con el mundo del crowdfunding y las donaciones, en los que los estafadores aprovechan diferentes causas o iniciativas para hacerse con el dinero de sus víctimas, sin que este, por tanto, llegue a la finalidad para la que fue enviado.

Las plataformas de financiación colectiva en internet se han convertido en un lugar ideal para muchos de los delincuentes, que crean falsos perfiles en diferentes plataformas para solicitar dinero para causas o problemas inventados, buscando así aprovecharse de la caridad de otras personas.

Este fraude se puede dar tanto en páginas de crowdfunding especializadas en solidaridad y caridad como a través de distintas iniciativas personales a través de páginas web falsas, envío de correos electrónicos o mensajes fraudulentos o incluso la solicitud de ingreso de dinero en cuentas corrientes poco fiables.

Cómo donar de forma segura

Para evitar las estafas en crowdfunding y donaciones es conveniente tener muy presentes una serie de precauciones generales cuando se accede a páginas web en internet, como no dar información sensible si no se está seguro de quién va a recibir esos datos, así como fijarse el país desde el que opera la página (fijándose en el dominio) y teniendo en cuenta si es un sitio web seguro (la URL comenzará con https://).

Más allá de estas es importante que siempre se compruebe si la página de crowdfunding o donaciones que se va a utilizar se encarga de validar o no a las personas u ONG que solicitan fondos en su plataforma, de manera que puedas conocer si se trata de una organización real la que se encuentra detrás de esta solicitud y pueda haber una mayor confianza de que la aportación será utilizada para los fines indicados en la propuesta.

Por otro lado, hay que comprobar el contenido, puesto que es recomendable conocer de cerca la causa solidaria o a la persona que está solicitando ayuda económica. Esto sucede cuando se crean retos o recaudaciones a favor de una ONG o proyectos enfocados a ayudar a otras personas impulsados por personas que se conocen a través de una relación personal. En este caso ya se estará validando el proyecto al confiar en la labor de una entidad o la propia voluntad de una persona.

Dado el caso de que no haya un conocimiento cercano, pero se quiera donar, antes de hacerlo sería conveniente recabar toda la información posible, informándose acerca de las actividades de esas ONG a través de su página web y redes sociales.

Por último, conviene fijarse en la plataforma de pago y los datos solicitados para la donación, siendo este un indicativo de que se trata de una transacción con todas las garantías de la ley. En el caso de las opciones más seguras, son aquellas en las que se solicitan nombre y apellidos, así como DNI y Código Postal, algo necesario para poder recibir el certificado fiscal.