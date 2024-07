De la escritura a la educación: el uso de la IA crece, pero España sigue a la cola.

La inteligencia artificial cada vez está más presente en la vida diaria de muchos trabajadores, con empresas queriendo adaptar esta herramienta para aumentar la productividad de sus empleados y, al final del día, ser más eficientes y tener mejores resultados. Hay sectores que en los próximos años podrían verse modificados y trabajadores que deberán readaptarse en un futuro, pero, ahora mismo, estamos viendo solo el inicio de la IA. Su uso está creciendo en prácticamente todo el mundo, incluido en España, aunque la realidad es que nuestro país no avanza al mismo ritmo que otros, según reflejan los datos recogidos en 'Decoding Global Talent 2024', estudio realizado por Boston Consulting Group en colaboración con InfoJobs en España.

"España se encuentra rezagada en la adopción y aplicación de la inteligencia artificial frente a otros países", por lo que "se debe priorizar la capacitación tecnológica a través de la formación e impulsar así todo el potencial de la IA", afirma Mónica Pérez, directora de comunicación y estudios de InfoJobs. En España, seis de cada diez empleados conocen la inteligencia artificial según las encuestas del informe, realizadas a población ocupada, pero, al contrario, solo uno de cada cuatro la utilizan, un aumento, eso sí, con respecto a los datos de marzo de 2023, cuando la IA empezó a ganar popularidad.

Usos variados de la IA, pero sin regularidad

Dentro de esos trabajadores que en España utilizan la IA de manera regular, un porcentaje alejado del nivel global (39%), uno de cada diez afirma usarla de manera semanal, mientras que el 17% lo hace mensualmente. Estos, eso sí, utilizan la inteligencia artificial para ámbitos diferentes, sea para aplicarlo a la vida profesional o la personal. Entre los usos más destacados a nivel profesional, se pueden encontrar las tareas de escritura (40%) o el estudio, aprendizaje y búsqueda, algo que hacen el 36% de los trabajadores, mientras que la IA la utilizan menos para detectar fraudes o para la atención al cliente, con u 4% y un 11% respectivamente. A nivel personal, por otro lado, la mayor utilización se ve en el desarrollo de competencias y aprendizaje (44%) y la menor en la amistad virtual y apoyo emocional, con un 4%, porcentaje menor al global.

En este sentido, el uso que le dan aquellos que la utilizan regularmente es diferente en función de los empleados, con algunos utilizándolo como referencia y otros que la utilizan sin revisar ni cambiar nada. Más concretamente, el 43% de los españoles solo la utilizan para algunos aspectos, realizando la mayoría del trabajo ellos mismos, un número superior a la cifra mundial por 13 puntos. Por otra parte, cerca del 30% lo revisan y aplica algunos cambios, mientras que el 7% son los que utilizan las respuestas de la IA de manera directa.

Este es el caso en el que los trabajadores lo utilizan, pero existe, por supuesto, el caso contrario, en el que hay empleados que incluso no conoce este tipo de herramientas. Según los datos del informe de InfoJobs, un 61% de las personas que trabajan no utilizan la inteligencia artificial y, dentro de estos, un 21% ni las conoce, porcentajes que, en este caso, se alejan más de los números recopilados en el resto del mundo, donde son el 48% de los trabajadores los que no la usan.

Afectación en el empleo y adaptación de los empleados

La utilización de la inteligencia artificial está creciendo y el ámbito laboral es uno de los lugares más en entredicho, ya que, mientras unos creen que no afectará a su futuro laboral, otros piensan que deberán readaptarse y aprender nuevas habilidades para no perder su puesto. En España, este último grupo, el que piensa que la IA va a suponer "una gran transformación", lo componen el 26% de los encuestados, mientras que el 44% asegura que cambiará algunas tareas. En cuanto al primer caso, uno de cada cuatro trabajadores consideran que la inteligencia artificial no afectará al mercado laboral.

Para hacer frente a estas nuevas herramientas y aplicarlas en sus trabajos, algo positivo es que más de seis de cada diez muestran predisposición a aprender nuevas habilidades relacionadas con la IA, situándose España entre los 25 primeros países con mayor disposición. El 33%, en cambio, lo haría solo si fuera necesario y apenas un 5% no estaría dispuesto a hacerlo, un porcentaje muy bajo del total de trabajadores. Aun así, a la hora de aprender esas nuevas habilidades, los empleados creen que se necesita mejorar los programas de aprendizaje, tener más tiempo y contar con más apoyo de los empleadores.