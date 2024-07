Las empresas confían en microcredenciales para responder a la falta de mano de obra

Una vez superada la pandemia y la posterior crisis de precios que generó la invasión rusa de Ucrania, la escasez de talento ha pasado a centrar las preocupaciones de los empresarios. Así lo reflejan las encuestas que ha dado a conocer en el último año la patronal, entidades como Infoempleo y Adecco o el Banco de España, que advierte "signos de tensionamiento del mercado laboral". Una situación que ha llevado a las compañías a redefinir sus estrategias para atraer y retener talento, así como a situar los problemas para encontrar mano de obra en su mapa de riesgos, tal y como resumía el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, esta semana.

Frente a este contexto, las microcredenciales se abren paso como la vía para responder a esta falta de encaje entre las habilidades que tienen los desempleados y los que demanda el mundo laboral. A diferencia de los grados universitarios o de Formación Profesional convencionales, se concentran en la adquisición de competencias muy concretas para el desempeño de una actividad profesional, por lo que no solo pueden ser útiles para las personas que están en paro, sino para brindar formación continúa a profesionales en activo que busquen reinventarse.

Si bien, este formato está aún por desarrollarse en España por que hay compañías que ya han optado por ofrecer ellas mismas la formación que requieren para suplir el problema de vacantes. Lo cierto es que estas dificultades no se dan de forma generalizada, o al menos en los últimos años, lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a negar la existencia de un problema. No obstante, se da en empleos muy diferentes, desde el sector tecnológico donde se exige un nivel de formación muy elevado hasta sectores como el transporte, la agricultura o la industria, donde no encuentran jóvenes con los que relevar a los trabajadores que se jubilan.

Y aunque la situación es especialmente preocupante en España por darse en paralelo a una tasa de paro que no consigue dejar atrás el doble dígito, es una coyuntura que afecta a toda Europa y en la se puso el foco desde los organismos comunitarios en la pasada legislatura. En concreto, la Comisión Europea puso en marcha el programa EMPASS cuyo objetivo es precisamente desarrollar un programa de microcredenciales destinado a los jóvenes que ya cuentan con estudios de FP y centrado en las 'soft skills' o habilidades blandas que más se demandan en el entorno laboral.

Este proyecto cuenta con varias fases y este jueves se dieron a conocer los primeros resultados de la fase de investigación, donde a partir del estudio del contexto de España, Grecia y Rumanía se ha concluido que el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje continuo y la resolución de problemas son las competencias más demandadas a los jóvenes por el mercado laboral actual. Además, tanto las compañías como los centros educativos que fueron contactados durante el proceso hacen referencia a la falta de compromiso entendida como vinculación a la empresa como uno de los factores que dificultan la productividad de estos trabajadores.

Sin embargo, este enfoque no aborda la situación de las habilidades de carácter manual que son las que concentran el problema español -si se deja de lado la alta competitividad del sector tecnológico- y que afecta de forma notable a las pequeñas y medianas empresas. La falta de mano de obra lleva a que las compañías traten de atraer perfiles superando los salarios ofertados en la competencia, lo que lleva a una escalada en la que las empresas más pequeñas suelen quedar relegadas. Además, no suelen tener equipos especializados en la búsqueda de talento, como sí sucede en espacios con un mayor número de trabajadores.