Elon Musk y sus seis reglas de oro en productividad para ser más eficiente en el trabajo

A sus 53 años, Elon Musk se ha convertido en una de las personas más influyentes de todo el mundo. Con 220.000 millones de dólares de patrimonio a su nombre según Forbes -lo que le sitúa en el primer puesto de las personas más ricas del mundo- las palabras del fundador, consejero delegado e ingeniero jefe de Tesla no resultan indiferentes a nadie. Una de sus frases más conocidas tiene mucho que ver con el emprendimiento: "El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente".

Para encontrar los primeros pasos de Elon Musk hay que remontarse hasta 1995, cuando, después de abandonar sus estudios universitarios, formó junto a su hermano y un amigo la empresa Zip2, tecnológica basada en el desarrollo y mantenimiento de sitios web. Cuatro años después, la vendería por 307 millones de dólares, llevándose él 22 e iniciando una andadura que continuó con él como CEO de PayPal (la vendieron por 1.500 millones), además de fundar más tarde empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink o The Boring Company, en las que continúa involucrado en la actualidad.

Sus capacidades innovadoras le colocan como uno de los empresarios más influyentes de la actualidad, destacando también en ámbitos como la productividad en el trabajo. Como muchos otros, el multimillonario de origen sudafricano tiene sus trucos, algo que compartió a principios de este año con sus empleados de Tesla a través de una lista que envió por correo. ¿Cuáles son? Estos son los seis consejos que da Musk para ser más productivo en el trabajo.

Evita las reuniones multitudinarias

Uno de los aspectos en los que insiste Elon Musk es la utilidad de las cosas, sea en el trabajo, en reuniones, etc. Por ello, el multimillonario es partidario de evitar reuniones en las que hay un gran número de personas, ya que, en muchas ocasiones, estos encuentros no resultan útiles para la mayoría. Para él, no son productivas, ya que hay parte del grupo que no interviene y, por tanto, muchos pierden el tiempo. Al contrario, lo ideal para Musk es trabajar en grupos pequeños o incluso de manera individual, enfocándose en problemas específicos que hacen aumentar la productividad suya y de sus trabajadores.

Sal de una reunión si no estás contribuyendo

Siguiendo con el tema de las reuniones, Elon Musk le da la vuelta a la situación anterior, donde una reunión está resultando una pérdida de tiempo y donde apenas estás participando. En ese caso, el sudafricano invita a salir directamente de estos encuentros o incluso llamadas. Esto es algo que ha hecho él mismo en sus empresas, promulgando que solo deben acudir a las reuniones aquellos que realmente aporten valor. Los que no, los que estén perdiendo tiempo y siendo improductivos, tienen permiso para marcharse.

Sé claro y haz que te entiendan

Los ámbitos que toca Musk en sus compañías no son fáciles. No se puede hablar de aspectos específicos del espacio o de los automóviles eléctricos utilizando lenguaje especializado, ya que, en la mayoría de los casos y a no ser que la otra persona sea experta y también esté familiarizada con los términos, es muy probable que no se entienda. Por ello, el fundador de Tesla defiende que hay que ser claro y conciso para evitar malentendidos y así ser más eficientes. De esta forma, ya no solo se aumentará la productividad, sino que más trabajadores pueden involucrarse sin necesidad de estar especializados en la materia.

Evita las reuniones frecuentes

Como se puede observar, las reuniones son algo que afectan mucho a la productividad según el pensamiento de Elon Musk. Según Notta, en los Estados Unidos tienen lugar alrededor de 11 millones de reuniones cada día, 55 millones a la semana y más de 1.000 millones al año, por lo que tiene razones para pensar que afectan a la productividad. En su caso particular, Musk considera que las reuniones no deben ser un hábito, sino que se deben utilizar para tratar aspectos donde es urgente y necesaria la colaboración. Si no es así, opta por utilizar otros medios de comunicación, como mensajes o correos.

Utiliza el sentido común

Cuando las normas no están bien o no tienen sentido, no hay que seguirlas al pie de la letra, sino que hay que cuestionarse por qué es así y ver cómo se puede modificar en función de las distintas situaciones. El promover el pensamiento crítico es una de las premisas clave del fundador de SpaceX, teniendo como objetivo que sus trabajadores actúen en base a sus principios, los principios de la empresa, antes que seguir reglas que podrían no estar adaptadas a las necesidades actuales o que, simplemente, no están bien.

Olvídate de la jerarquía empresarial

La comunicación es algo fundamental para el hombre más rico del mundo y esto se debe anteponer a la jerarquía que existe en el entorno empresarial. Cuando un mensaje tiene que pasar entre varias personas para llegar a su destinatario final, se pueden llegar a producir confusiones. Por ello, para agilizar el proceso, opta por la comunicación directa, sin intermediarios, diciéndole a sus trabajadores que si tienen soluciones a problemas, lo compartan. En sus empresas, de hecho, no es raro verle dando instrucciones a empleados, sea en persona o a través de correos, saltándose todos los cargos que hay entre medias.