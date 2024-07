Saiz ofrece que los convenios fijen si se puede concentrar el trabajo en la jubilación parcial

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones intenta cerrar un acuerdo con los representantes de la patronal y los sindicatos antes de agosto. Los trabajos están muy avanzados, según apuntan las distintas fuentes consultadas por este medio, pero hay cuatro temas abiertos en esta mesa lo que dificulta la tarea de acordar un documento que recoja todas las aristas de una negociación con un elevado componente técnico. El foco está en la reforma de la jubilación parcial- prioritaria para UGT y CCOO e importante para los empresarios- por lo que el Gobierno se abrió que se pueda concentrar el tiempo de trabajo si se recoge en el convenio.

Según ha podido saber La Información, el departamento que dirige Elma Saíz, hizo esta oferta después de que todos los negociadores expresaran su disconformidad con el modelo inicial planteado por Seguridad Social. El borrador de marzo diseñaba un sistema para la jubilación parcial de los trabajadores de los sectores penosos (ahora limitado a la industria) y otro para el resto de asalariados. En ambos casos, un empleado que está cerca de la edad de jubilación recorta parte de su jornada que otro más joven cubre con un empleo indefinido (relevo) mientras cobra la parte correspondiente de la pensión y ahora se quería impedir que el primero pudiera concentrar sus jornadas de trabajo y descansar hasta su retiro.

Los agentes sociales reprocharon que esta era la práctica más habitual en las empresas, no solo por ser la figura que solía preferir el trabajador que se jubila parcialmente, sino por criterios de organización empresarial. Esta posibilidad no estaba reconocida en la normativa actual, pero fue reconocida por el Tribunal Supremo en marzo de 2017 cuando estableció que no era ilegal que la empresa y el empleado llegaran a un acuerdo de estas características y que se concentrase la jornada restante del periodo de jubilación parcial en un solo año. Ante esta oposición a su propuesta, el Gobierno apuesta ahora porque la existencia de esta opción se recoja en el convenio colectivo, aunque dentro de los sindicatos se defiende que se haga en el ámbito de la empresa como ocurría hasta ahora.

Las fuentes consultadas explican que desde Seguridad Social se muestran reticentes a reconocer abiertamente esta posibilidad por entender que se convierte en una jubilación anticipada sin que se haya cotizado para ello -las profesiones que tienen reconocida esta opción hacen contribuciones adicionales para compensar el sobrecoste que representa al sistema-. La mesa se muestra sensible a este argumento, no obstante, este aspecto ya fue abordado en la citada sentencia (STS 1429/2017). El tribunal defendió entonces que esta práctica no constituía una jubilación anticipada, dado que a diferencia de esta, en la parcial se mantienen las retribuciones y las cotizaciones prorrateadas durante todo el periodo de jubilación parcial.

Si bien, la posibilidad de canalizar esta práctica a través de los convenios colectivos no fue la única novedad de esa reunión. El Gobierno también propuso que los trabajadores del sistema general pudieran acceder a la jubilación parcial tres años antes (en lugar de dos) para homologarlo con el sistema ofrecido para los trabajos penosos, pero en contrapartida se elevaba a 38,5 años el mínimo de cotización requerido para beneficiarse (respecto a los 36 años actuales). Además, Seguridad Social mantiene su intención de limitar el porcentaje en el que se puede recortar la jornada, una proporción que actualmente podía alcanzar el 80%.

Las partes esperan que el Ejecutivo presente estas propuestas por escrito en la reunión de este martes para acelerar las conversaciones antes de que concluya el verano, puesto que los negociadores creen conveniente cerrar esta cuestión antes de que los partidos se embarquen en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 debido al impacto en las cuentas públicas que tendrán algunas de estas materias. También porque el modelo para la industria manufacturera ha tenido que prorrogarse 'in extremis' en diciembre de los últimos tres años, dado que la norma aprobada al efecto en 2018 expiraba en 2022.

Fijos discontinuos, jubilación anticipada y mutuas

Hay otros tres temas que coprotagonizan las conversaciones entre los representantes de los sindicatos, las patronales y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. El Ministerio recuperará el coeficiente multiplicador del 1,5 en la cotización de los fijos discontinuos que trabajan a tiempo parcial, para cubrir la laguna que había quedado al igualar el tiempo cotizado de los empleados a tiempo completo y parcial. Sobre este aspecto sí hay documento por escrito y acarician un acuerdo.

En el mismo texto legislativo se incluirá la definición de los coeficientes reductores de la edad de acceso a la jubilación para actividades tóxicas, peligrosas, penosas. En lugar de fijar unas profesiones concretas, como se había hecho hasta ahora, los negociadores han optado por definir una serie de criterios objetivos para conceder este reconocimiento que llevará aparejado una cotización adicional para compensar costes. En cambio, la colaboración de las mutuas para el tratamiento de las bajas con origen traumatológico no tiene rango legal, por lo que tomará forma de un pacto de mínimos que después deberán trasladar las comunidades autónomas.