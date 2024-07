Las dos listas de Warren Buffett: su método para ser más productivo

En el momento en el que se tienen varias tareas pendientes por hacer, parte de la población no es capaz de establecer sus prioridades, lo que deriva en una falta de productividad y eficiencia. Dividir nuestro tiempo de manera inteligente es clave para rendir de la mejor manera durante las jornadas laborales y, de manera más general, incluso en el día a día, por lo que para ello hay sencillos trucos de personajes muy reconocidos que pueden ayudarnos a todo esto.

Una de las personas que ha compartido sus métodos es Warren Buffett, alguien de sobra conocido en el mundo económico y, sobre todo, en la inversión, teniendo a su nombre un patrimonio de más de 1.000 millones de euros, lo que le sitúa como uno de los hombres más ricos del mundo. Para llegar a estos niveles, Buffett tuvo que aprender a distribuir su tiempo de la mejor manera y, así, ser lo más productivo posible, teniendo un método que compartió uno de sus empleados basado en, simplemente, dos listas.

25 objetivos, solo cinco de ellos importantes

Según explica James Clear, autor de Hábitos Atómicos, este método se lo reveló Mike Flint, empleado de Warren Buffett, a su amigo Scott Dinsmore. Flint fue el piloto personal de Buffett durante 10 años e incluso pilotó para presidentes de los Estados Unidos y, según cuenta, hablando con su entonces jefe de sus prioridades, este le propuso hacer un ejercicio de tres sencillos pasos.

Primer paso : en primer lugar, Buffett le pidió a Flint que hiciese una lista de 25 objetivos a largo plazo, por lo que este se dispuso rápidamente a ello (para aplicar esto no hace falta que los propósitos sean futuros, sino que también se pueden establecer objetivos a corto plazo en función de la persona que lo esté aplicando y sus circunstancias).

: en primer lugar, Buffett le pidió a Flint que hiciese una lista de 25 objetivos a largo plazo, por lo que este se dispuso rápidamente a ello (para aplicar esto no hace falta que los propósitos sean futuros, sino que también se pueden establecer objetivos a corto plazo en función de la persona que lo esté aplicando y sus circunstancias). Segundo paso : una vez realizada la lista, Buffett pidió que, de esas 25 metas, su empleado hiciese un círculo alrededor de las cinco que consideraba más importantes.

: una vez realizada la lista, Buffett pidió que, de esas 25 metas, su empleado hiciese un círculo alrededor de las cinco que consideraba más importantes. Tercer paso: en ese momento, Flint ya tenía las dos listas hechas. Por un lado, hay una de cinco a la que llamaremos lista A y otra de 20 con aquellos elementos que no había rodeado, la lista B.

Una vez hecho esto y con las dos listas en las que se basa este método realizadas, Mike Flint intuyó que lo que tenía que hacer era, simplemente, empezar por aquellas cinco tareas más importantes. Era correcto, pero, seguidamente, Warren Buffett le preguntó por las otras 20, a lo que el piloto respondió con que las primeras cinco eran en las que se iba a enfocar más, mientras que en las 20 restantes trabajaría "de forma intermitente", ya que "no son tan urgentes", pero también pensaba en dedicarles algo de tiempo.

"No, lo has entendido mal", respondió Buffett, según relata James Clear. Al contrario de lo que pretendía hacer Mike Flint, a la lista de 20 objetivos no le tenía que prestar ninguna atención. La lista B pasaba inmediatamente a ser la lista a evitar, centrando toda su atención en las cinco cosas más relevantes que había escritas en la lista A. Solo en esas cinco. Su atención no iba a pasar a la lista B hasta que todo lo de la lista A estuviese completado, daba igual lo que pasara.

De esta forma, Mike Flint ya había encontrado sus cinco prioridades dentro de todas las que había pensado en un inicio. Sus objetivos se habían reducido considerablemente, de 25 a tan solo cinco, siendo estos últimos en los que debía centrar su atención. De igual manera, lo mismo que realizó este piloto lo puede hacer cualquier ciudadano desde su propia casa con un papel y un bolígrafo. Se trata de, de esos 25 objetivos, establecer qué es lo realmente relevante en este momento y centrar la atención en ello. El tener claro las prioridades puede llegar a ser realmente útil, llevándonos a ser más productivos en nuestro día a día.