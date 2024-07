Dos de cada cinco ofertas de empleo en transporte se quedan sin cubrir en España

El mercado laboral español no pasa por su mejor momento y existen algunos sectores como el del transporte y almacenamiento o la arquitectura e ingeniería que, por encima de otros, se están viendo altamente perjudicados, sectores que no encuentran trabajadores y que, como consecuencia, no consiguen cubrir todas sus vacantes. Esta falta de equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo ha sido el principal objeto de estudio del último informe sobre 'Necesidades del mercado de trabajo', elaborado y publicado por 'The Adecco Group Institute', el centro de estudios de Adecco, reflejando ya no solo las diferencias en el mercado, sino también las diferencias entre territorios.

Según el estudio, la situación del mercado laboral viene influida por la situación económica del país, marcada por la inflación, junto con otros factores como la guerra en territorio europeo y el contexto general actual, que contribuyen a que en España se esté viviendo "una época de incertidumbre". Evidencia de ello es el aumento de la tasa de vacantes de empleo (JVR) en España, que fue del 0,9 en el primer trimestre de 2024, una cifra superior a la media de 0,71% registrada entre los años 2001 y 2024. Más concretamente, en nuestro país hubieron 16 millones de puestos ocupados y 145.631 vacantes en el primer trimestre, con un incremento en la tasa de vacantes que, según Javier Blasco, director de 'The Adecco Group Institute', asemejan la situación actual a la vivida en 2007.

Los sectores con más vacantes sin cubrir en España

A partir de lo reflejado en el estudio de Adecco, es precisamente el sector del transporte y almacenamiento el que más cuesta cubrir en España, con un porcentaje que asciende hasta el 20,3%, es decir, algo más de dos de cada cinco vacantes. Seguidamente, y con un dato muy similar, se encuentra la industria, donde las ofertas de difícil cobertura suponen un 20,1%, siendo los dos sectores más destacados. Algo más alejado de esos porcentajes se encuentran los "servicios técnicos de arquitectura e ingeniería", con un 12%, y las "actividades de sedes centrales", que desciende al 10,9%.

En este sentido, igual que hay determinados sectores donde cuesta más cubrir las vacantes disponibles, también hay puestos concretos con mayor cantidad de ofertas que no encuentran candidatos, destacando el de operario y auxiliar de industria y construcción, que a su vez incluye fontaneros, carpinteros, mecánicos, electricistas, mozos de almacén, soldadores, etcétera; en los primeros cinco meses de este 2024. En el caso de estas profesiones, suponen el 33,8% de las ofertas disponibles. Con la mitad de puestos, se encuentran los de administrativo y financieros con un 15,9%, siendo el último del ranking el personal de tienda, que apenas ocupa un 4,4%.

Por otra parte, estas diferencias entre oferta y demanda no solo varían en función del sector y, de manera más concreta, del puesto, sino que también es diferente dependiendo de la región. Por ejemplo, las actividades de transporte y almacenamiento ocupan el 75% de las actividades de más difícil cobertura en La Rioja y el 66,7% en Asturias, porcentaje que dista mucho del 20,8% que tiene ese mismo sector en el País Vasco.

Teniendo todo esto en cuenta, Javier Blasco ha afirmado que "la diferencia radica en que actualmente hay un millón de desempleados más, lo que complica la situación y puede generar una burbuja de empleo con consecuencias imprevisibles", una situación que, aun así, es mejor que en otros países europeos. De cara al futuro, esto va a representar "un desafío para las empresas, que se intensificará con la reducción del desempleo, menores cohortes de jóvenes, jubilación de la generación del 'baby boom', emigración de talento y desajustes formativos", concluía el director de 'The Adecco Group Institute'.