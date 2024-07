Donaciones de padres a hijos: Hacienda vigila este dinero y así son las multas

Las donaciones de dinero entre padres e hijos y familiares están a la orden del día y seguro que has recibido alguna en el último año, lo sepas o no. Hacienda lo sabe y tiene sus mecanismos para intentar localizarlas.

Legalmente, una donación es cualquier entrega de bienes o de servicios que se hace de forma gratuita. En resumen, cualquier regalo que recibas es una donación. Por eso es muy fácil que hayas recibido alguna sin saberlo.

Las donaciones entre padres e hijos y entre familiares son las más habituales. Ese dinero que los padres ingresan para ayudar a pagar el alquiler o para la entrada del coche son donaciones, sin importar la cuantía.

Y es que, en contra de la creencia popular, no hay un mínimo exento para no declarar. Cualquier donación, incluso si es de 1 euro, debe declararse en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (sí, el mismo que las herencias).

Qué donaciones tienes que declarar

Como acabas de ver, todas las donaciones se declaran ante Hacienda por el Impuesto de Donaciones. No hay un mínimo exento o límite por el que no haya que pagar. Eso de que se puede donar dinero a un hijo sin declarar es un mito.

Siempre hay que declarar y tributar por el Impuesto de Donaciones. Una cuestión diferente, como veremos más adelante es si declarar y tributar equivale a pagar impuestos. La respuesta es negativa, puedes presentar el impuesto y no tener que pagar dependiendo de tu situación, parentesco con el donante y la comunidad autónoma en la que residas y tributes.

Más allá de circunstancias personales y del grado de parentesco, la única forma de evitar tener que declarar la donación es a través de un préstamo entre particulares. El motivo es muy simple, se trata de un préstamo y no de una donación.

El inconveniente es que, como todo préstamo, habrá que devolver el dinero a quien te lo prestó, con o sin intereses. Además, también tendrás que informar a Hacienda del préstamo a través del modelo 600. Lo que no implicará en ningún caso el pago del impuesto de donaciones.

Cómo puede localizar Hacienda las donaciones

La Agencia Tributaria es consciente de muchas de estas pequeñas donaciones entre familiares, padres e hijos y las suele pasar por alto con carácter general, igual que con los regalos de boda. Por ejemplo, Hacienda no entrará a investigar el dinero que los padres invierten para los hijos todos los meses.

Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda hacerlo y que no tenga sus medios para descubrir las donaciones de padres a hijos.

La forma de vigilar este tipo de donaciones es a través de la información que le dan los bancos sobre los movimientos bancarios de los clientes. Por ley, las entidades financieras están obligadas a informar a Hacienda de determinadas transferencias:

Transferencias y otras operaciones por más de 10.000 euros.

y otras operaciones por más de 10.000 euros. Pagos y cobros en metálico de más de 3.000 euros.

en metálico de más de 3.000 euros. Préstamos y créditos por más de 6.000 euros.

Cualquier ingreso que supere estas cifras le llegará directamente a Hacienda.

Eso no quiere decir que las operaciones por debajo de ese límite queden fuera del radar de la AEAT. Hacienda puede investigar cualquier movimiento que considere sospechoso como, por ejemplo, transferencias periódicas mantenidas en el tiempo por cantidades importantes, pero inferiores al límite de 10.000 euros o ingresos recurrentes en efectivo de 2.500 euros.

Y eso es lo que hace en muchas operaciones entre padres e hijos que son donaciones no declaradas o encubiertas, a través de préstamos que después nunca se devuelven.

Cuántos impuestos hay que pagar en realidad

Hay dos motivos por el que no se declaran las donaciones. El primero es por desconocimiento y el segundo es para no pagar impuestos.

La pregunta aquí es muy simple: ¿realmente se pagan tantos impuestos por una donación? La respuesta depende de cada comunidad autónoma, ya que este impuesto está transferido.

Cada vez hay más comunidades que aplican bonificaciones y reducciones sobre las donaciones que hacen que no haya que pagar o que esa cantidad sea muy limitada.

En cualquier caso, el porcentaje general a pagar por una donación está ente el 7,65% y el 34% y funciona de forma progresiva. El primer tramo se aplica al dinero recibido hasta 7.993,46 euros y el último a partir de 797.555,08 euros.

La multa si no lo declaras

Igual que con la declaración de la renta, si tenías que declarar una donación y no lo haces, Hacienda podrá multarte. Según la cantidad no declarada será una infracción leve, grave o muy grave.

Infracción leve : cuando el importe no supera los 3.000 euros. El recargo del 50% sobre la cantidad que dejaste de pagar a Hacienda.

: cuando el importe no supera los 3.000 euros. El recargo del 50% sobre la cantidad que dejaste de pagar a Hacienda. Infracción grave : se aplica a cantidades superiores a 3.000 euros y el recargo es del 100%.

: se aplica a cantidades superiores a 3.000 euros y el recargo es del 100%. Infracción muy grave: la multa es del 150% y se aplica cuando hacienda considera que has querido defraudar usando un préstamo para encubrir una donación, por ejemplo.

Esta multa no es lo que más debería preocuparte. El mayor problema de no declarar una donación en los 30 días siguientes a que se produzca es que se pierde el derecho a aplicar las bonificaciones y reducciones previstas en el impuesto.

Eso puede hacer que, de pagar muy poco, pases a tener que pagar muchos impuestos. Por ejemplo, en Madrid se aplica una bonificación del 99% si se declara la donación ante notario que no podrías aplicar si no declaras en plazo y Hacienda te reclama.