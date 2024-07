Cómo detectar billetes falsos fácilmente

Aunque es habitual que no nos fijemos en los billetes que recibimos por parte de otras personas, dando por hecho que son legítimos, puede llegar a darse el caso de que se nos cuelen billetes falsos. Si no quieres que esto te suceda y perder dinero (o incurrir en un acto ilícito) es necesario que sepas una técnica muy sencilla para reconocerlos fácilmente, que se basa en tocar, mirar y girar.

Lo primero que se debe hacer al recibir un billete es tocarlo, puesto que estos deben tener un tacto áspero, además de transmitir sensación de resistencia. Un factor a tener en cuenta es que cuentan con elementos en relieve que se notan al tocarlo, como la imagen arquitectónica central, la cifra del billete, las líneas cortas de los bordes o las propias siglas del Banco Central Europeo (BCE).

Una vez hecha la primera comprobación a través del tacto, se debe mirar con detenimiento sus elementos de seguridad. Estos son el número esmeralda, que indica el valor que tiene el billete y que cambia de tonalidad; el holograma o banda vertical plateada que posee el retrato de la diosa Europa, el valor del billete y una reproducción de la imagen central; y la marca de agua con el retrato de la diosa Europa y el valor del billete.

Asimismo, se debe girar para fijarse en el reverso y poder comprobar que, cuando se encuentra a contraluz, se puede apreciar un hilo de seguridad oscuro que se sitúa cerca de la mitad del billete. También habría que comprobar que aparece el mapa de Europa y el número de serie correspondiente.

Siguiendo estas recomendaciones podrás, de una forma sencilla, detectar los billetes falsos, sin necesidad del uso de ningún tipo de dispositivo adicional. Sin embargo, siempre será de ayuda disponer de una linterna de luz ultravioleta, ya que cuando se aplica la luz UV sobre un billete falso, este resplandece, algo que no sucede en el caso de que se trate de uno auténtico.

Qué hacer con un billete falso

Dado el caso de que hayas hecho las correspondientes comprobaciones y te encuentres con un billete falso en tu poder, conviene saber la forma en la que debes actuar. Si es posible, lo mejor que se puede hacer es no aceptarlo, sino retenerlo y realizar un aviso a los cuerpos de seguridad para que acudan, de forma que se pueda dar parte del hecho en el lugar en el que se te ha dado y resolver la situación.

Si te has percatado más tarde y/o desconoces dónde lo has podido recibir, deberás ponerlo en conocimiento de la Policía, pudiendo interponer una denuncia o entregarlo en una comisaría. Un billete falso no se puede cambiar por un billete auténtico, por lo que, si te lo han dado, perderás ese dinero.

Su entrega se puede realizar en la propia comisaría de policía, donde se tomará nota de los datos y se solicitará información sobre el posible lugar en el que se recibió el billete, pero también entregarlo de forma directa en una entidad bancaria, donde se enviará al Centro Nacional de Análisis del Banco de España. Si finalmente fuese un billete legal, se podría recuperar el dinero. Además, se puede presentar personalmente en la central del Banco de España o en una de sus sucursales, o bien enviándolo por correo certificado.

Lo que no se puede hacer, en ningún caso, es desprenderse de él pagando alguna compra. Si un vendedor lo denuncia, en función del billete se podría incurrir en un delito o una falta penal.