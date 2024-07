Declaran nulo un despido por trabajar para la competencia durante una excedencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado nulo el despido de un trabajador que durante una excedencia se fue a trabajar para una empresa de la competencia, ya que su compañía no le concedió la reducción de jornada que pidió para atender a sus dos hijos menores de edad.

En una resolución fechada el 24 de abril, el TSJ desestimó el recurso de la empresa de productos electrónicos Amue contra una sentencia del juzgado de lo Social nº 6 de Santander del 16 de enero.

En enero de 2019, el trabajador pidió una reducción de jornada del 12,50% tras el nacimiento de su primer hijo, para cuidar de él y se le concedió. Tras el nacimiento de su segunda hija en 2020, solicitó una reducción de siete horas y media semanales para poder conciliar su vida laboral y familiar y la empresa lo rechazó. En enero de 2023, el trabajador pidió y obtuvo una excedencia para cuidar de sus hijos.

Estando con la excedencia, el empleado comenzó a trabajar para otra empresa del mismo sector y Amue (su empresa inicial) inició un expediente disciplinario y lo despidió, alegando que estaba usando la excelencia de forma fraudulenta para trabajar en una empresa competidora con peores condiciones. Y que además, habría incurrido en competencia desleal debido a la formación por Amue. El TSJ señaló que un trabajador en excedencia tiene derecho a firmar nuevos contratos y trabajar para otras empresas mientras su relación laboral original está suspendida. En este caso, el empleado sólo tuvo que cumplir un horario más extenso que en Amue durante el periodo de prueba, tras el cual se le aplicaría una jornada reducida.

El trabajador justificó su excedencia por la necesidad específica de cuidar a sus hijos menores, por lo que el TSJ determinó que no utilizó la excedencia de forma fraudulenta ni con una finalidad distinta a la prevista legalmente. Y, concluyó que el comportamiento del empleado no puede considerarse desleal ni contrario a la buena fe contractual, confirmando así la nulidad de su despido.

¿Pueden despedirte durante una excedencia?

Hay que saber que cuando se pide una excedencia, esta no garantiza la reserva de tu puesto de trabajo, sino que te otorga preferencia cuando exista una vacante similar. De la misma forma, si estas disfrutando de una excedencia, la empresa no podrá despedirte, a caso que el despido sea declarado procedente y no esté relacionado con la excedencia.